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新居屋六三折發售　黃遠輝：或提供更高折扣

股樓投資 19:49 2020/07/02

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新一期居屋將於本月推出，資助房屋小組主席黃遠輝說，項目暫定以市價六三折發售，考慮到疫情影響，經濟轉差，以及樓價下跌風險，房協會將根據第二季非業主家庭入息中位數，再調整折扣率，望提供更高折扣。

新一期居屋涉及四個屋苑，分別是火炭彩禾苑、粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，共提供7,047伙單位。與上期居屋不同，由於綠表買家可認購綠置居，故房協會調整新一期居屋的綠白表比率，由當初的綠白各半，改至六成予白表，四成予綠表。同時，房委會亦上調申請者的入息上限，但又下調了資產限額。

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談到今期綠置居，即柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，雖然以市價四九折出售，惟首日有逾六成人缺席揀樓。黃遠輝解釋說，由於部分單位面積較小，尤其是柴灣蝶翠苑，對家庭客來說，選擇其實不多，惟申請者眾，當中不乏單身人士，加上兩盤交通方便，相信最後全部單位也能售出。

黃遠輝續稱，疫情打亂今年居屋出售部署，冀往後時間能加快推出，追回進度，又預期年底前，將有4,000伙綠置居單位推出。

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撰文 : 柳家平

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