【印度疫情】婚禮群組111人中招 新郎婚後2日病逝

▲ 印度有新郎出現新冠肺炎症狀，仍如期舉行婚禮，婚後2日病死，更多達111名相關人士確診。

印度的新冠肺炎疫情仍持續之際，再爆出婚禮感染群組。印度1名新郎在婚禮前出現相關症狀，但仍堅持如期舉行婚禮，在結婚2日後病死。當局隨即向出席過婚禮及新郎葬禮的人士檢測，發現多達111人確診新冠肺炎。

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《印度斯坦時報》報道，印度東北部比哈爾邦（Bihar）1名26歲的男子任職軟件工程師，於上月15日舉行婚禮。他在婚禮前一周從新德里附近地區返回家鄉，卻於婚禮前出現新冠肺炎的相關症狀。

這名新郎其後到醫院留醫一段時間，但在家人要求下出院，並於6月15日如期舉行婚禮。婚禮當日約有超過300名賓客出席。

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新郎在婚禮2日後在家中病逝，約有接近200人出席其葬禮。但由於新郎家人在無知會衛生部門下安排新郎下葬，當局無法為其進行病毒檢測，也未能確認他生前是否確診新冠肺炎。

由於有接近400人曾出席婚禮或葬禮，當局隨即安排相關人士接受檢測，發現有111人的檢測結果都呈陽性，其餘未確診人士也接受隔離。但當地官員表示，新郎的家人及其新婚妻子都沒有確診。

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由於新冠疫情持續，印度當局早前限制婚禮的賓客人數在50人以内，而喪禮的出席人數也限制於20人内。因此涉事家庭違反防疫規定，當局目前正進行調查。

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責任編輯：鄭錦玲