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【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖

科技 20:00 2020/07/02

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近日社交平台Facebook及旗下的通訊軟件WhatsApp，分別推出多項新功能。

近年Facebook、Instagram及Twitter等社交平台興起，推出的功能亦愈來愈多。Facebook兩年前開始測試訂閱制度，日前終於正式在澳洲、加拿大、墨西哥、巴西、英國和美國等國家推出，現時擁有超過1萬個粉絲的專頁，可申請加入收費牆。

該功能即日起開放予所有專頁申請，每月訂閱費用為4.99美元（約38港元）。要符合資格，專頁必須最少擁有1萬個粉絲，或者250個以上的活躍觀眾；而且帖文互動須超過5萬，或者最近60日內的影片總觀看時間超過3000小時。

＜＜【吸金機會】Facebook推付費訂閱和打賞功能　助KOL吸粉絲

另外，Facebook旗下的WhatsApp通訊應用程式，最近宣布將推出多項新功能，當中更有不少用戶期待已久的動態貼圖，網頁版深色模式等，另外亦推出全新QR Code功能，方便用戶以不同方式添加聯絡人。

此外，WhatsApp為功能手機系統 KaiOS 版本開放狀態功能，動態更新會在用戶分享限時動態的24小時後自動消失。WhatsApp稱，上述功能會在未來幾週內於最新版本推出。

＜＜WhatsApp計劃推出動態貼圖、QR Code等功能

責任編輯：李寶如

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