中印關係趨緊 中金逆市唱好小米印度業務強勁復甦

▲ 中金逆市唱好小米印度業務將強勁復甦。

中印關係趨緊，印度國內爆發反華情緒，市場憂慮小米 （01810） 印度業務將受打擊。中金卻逆市發表報告，稱小米在印度市場的恢復有望超預期，封殺中國應用程式（APP）的影響也有限。

中金指，小米去年成為印度最大智能手機和電視品牌，智能手機出貨達4400萬部，佔其全球總出貨量的三分一，印度市場營收達50億美元，佔集團總收入17%。

中金續指，小米5月第三周在印度的智能手機出貨已經恢復至1月份平均水平的60%，正從中國向印度出口智能手機滿足市場需求；加上小米電視在印度市佔達27%，已建立有效的綫上綫下渠道，滿足市場需求。

中金又表示，2019年小米海外互聯網服務收入不足總收入的1%，受影響的兩款APP收入也處於早期階段，料受印度禁令影響有限。

據早前報道，印度政府宣布於國内全面封殺微信、抖音（TikTok）等59個中國手機應用程式，指這些應用程式涉及威脅印度的國家安全及主權。

此外印度媒體日前報道指，小米 （01810） 在門店外掛上大型「Made in India」（印度製造）的標語，遮蓋原先的店舖招牌。

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