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【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享）

環球經濟金融 18:29 2020/07/02

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新冠肺炎在美國的疫情反彈之際，總統特朗普突然改稱支持戴口罩防疫，形容自己似獨行俠。但誰也看得出，他不是因為看見自己的模樣轉軚，而是看到黨友、看到日曆，深感大大不妙。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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