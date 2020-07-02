【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 環球經濟金融 18:29 2020/07/02 分享： 新冠肺炎在美國的疫情反彈之際，總統特朗普突然改稱支持戴口罩防疫，形容自己似獨行俠。但誰也看得出，他不是因為看見自己的模樣轉軚，而是看到黨友、看到日曆，深感大大不妙。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？ 2020/06/20 【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？ 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 2020/06/28 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 今日 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 今日 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 2020/07/01 【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享） 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 2020/07/01 聯儲局全力護航 美股下半年樂觀（訂戶專享） 特朗普 口罩 新冠肺炎疫情 疫情 美國共和黨 總統大選 選舉 麥康奈爾 小布殊 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入