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【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷

環球經濟金融 11:27 2020/08/01

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新冠肺炎在美國的疫情反彈之際，總統特朗普突然改稱支持戴口罩防疫，形容自己似獨行俠。但誰也看得出，他不是因為看見自己的模樣轉軚，而是看到黨友、看到日曆，深感大大不妙。

  • 疫情大反彈，特朗普轉軚戴口罩
  • 選情更弱勢，黨友漸放棄特路線
  • 黨友割席又倒戈，特不得不妥協

【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

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新冠肺炎在美國疫情重燃，近期確診數字更屢創新高，令特朗普不得不正視情況嚴峻。

特朗普接受霍士訪問時明言，絕對支持戴口罩（I'm all for masks），甚至宣稱喜歡自己戴口罩的模樣，自言戴口罩後似是西部電影英雄「獨行俠」（Lone Ranger）。

這顯然是轉軚的遮醜布，跟他之前態度是完全兩套不同論調。特朗普過往指明不想被傳媒拍攝到他戴口罩，即使參觀口罩廠也堅持不戴。

何以突然有180度大改變，這跟尚餘3個月的總統大選脫不了關係。

多個民調均一致反映特朗普陷入重大劣勢，不只他本人心裏明白，連共和黨友也看在眼裏。為免一同「搭沉船」，部分共和黨人已經明顯地不跟隨特朗普路線。

最明顯就是口罩爭議，參議院衛生、教育、勞工及退休會委員會主席亞歷山大在聽證會公開呼籲特朗普戴口罩，不要把事情政治化，因為對方有數以百萬的追隨者。

亞歷山大明言，不希望戴口罩這個純粹的防疫舉動，變成政治表態，即戴就是反特朗普，不戴就支持他。

即使其他黨員沒有直接提及特朗普，也紛紛建議公眾戴口罩，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾、眾議院少數黨領袖麥卡錫、眾院共和黨大會主席利茲切尼等。

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作為特朗普忠實盟友的麥康奈爾，近期也呼籲公眾戴口罩防疫。

盡管特朗普的支持基礎來自另類右派，並非主流共和黨的傳統右派，但傳統右派對他的壓力愈趨強烈，影響已不容忽視。

曾效力小布殊政府的數以百計官員籌組「超級政治行動委員會」（Super PAC），並於周三正式成立，目的當然不是撐特朗普，而是對家拜登。

即使未至於倒戈相向的共和黨人，據報亦將逐步跟特朗普保持距離。路透社引述知情人士指，倘若選舉形勢到8月未見改善，麥康奈爾將會建議黨內各名候選參議員，不要跟特朗普走得太近，以免痛失參院控制權。

黨員或是倒戈、或是割席，加上特朗普自身選情弱勢，特朗普如今已經不得不放棄昔日的強硬態度，作出一定程度的妥協。

再者，疫情反彈必然損害經濟活動解封，對於主打經濟成就的特朗普而言，此刻盡快穩住疫情恢復經濟，比起戴不戴口罩，實在來得重要太多。

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特朗普選情弱，加上遭共和黨友施壓，對拜登更加有利。

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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