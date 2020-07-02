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香港外派僱員生活費用全球第6高　港區國安法會否影響來港意慾？

商業 18:22 2020/07/02

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ECA International發表最新的「生活費用研究」，香港現為全球外派僱員生活費用最高城市的第6位，亦是東亞區首位，因港元強勢及通脹率偏高。 （朱悅瀅攝）

人力資源顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」，香港現為全球外派僱員生活費用最高城市的第6位，較去年的第4位有所下跌，但仍是東亞區首位，因港元強勢及通脹率偏高。

【經濟衰退】調查：金融危機後最嚴重的經濟萎縮　增長跌至0.3%

調查於今年3月開展，針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務，以協助企業計算生活費用津貼，包括家庭用品、食品等，但不包括住房租金、電費等額外福利津貼。

【香港零售】港5月零售跌32.8%　遜於市場預期

疫情影響比港區國安法大
ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，去年香港社會政治動盪，加上新冠肺炎疫情，影響部分僱員的來港意願。至於港區國安法會否影響外國企業派員來港的意慾，他認為，港區國安法只實施了2天，現時很難評估長遠影響。不過，港區國安法條文近似內地法律，但不少外國企業仍經常派員到當地，而與內地相比，香港的配套較完善，故不認為會影響外派僱員來港。

相比之下，新冠肺炎疫情影響較大，因疫情令外派僱員生活費用上升，包括需要購買口罩及衛生用品，但不僅是香港，全球都面對同樣問題，因此這不會影響香港的排名。不過，疫情下全球陷入經濟衰退，加上不少國家封關，員工更難派駐海外，企業為減少支出及放慢擴展業務，傾向減少派遣員工到海外。

【香港出口】本港5月出口貨值跌7.4%　遜市場預期

記者：朱悅瀅

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