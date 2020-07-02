▲ 【澳洲疫情】墨爾本防疫漏洞？2男子隔離完再確診

澳洲疫情持續，一名悉尼男子「二次確診」。該男子在墨爾本確診新冠肺炎，完成14日隔離後，其病毒檢測呈陰性反應。不過，他返回悉尼後再次確診，而且在超市上班時出現病徵。衛生官員表示，該男子可能處感染的尾聲，體內病毒水平非常低。

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悉尼所屬的新南威爾士州衛生部主管尚特（Kerry Chant）稱，根據初步評估，該男子在墨爾本隔離時，並非持續出現徵狀，故當地以正常做法，沒有延長其隔離時間。

尚特指，在最新的評估中，該男子持續出現病徵；當局為採取足夠的預防措施，將視他為「具傳染性」。惟尚特強調，在患者體內的病毒水平「非常非常低」，可能是感染尾聲。

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悉尼超市Woolworths的一名經理留意到，該名男子在工作期間出現病徵，所以要求他做病毒檢測。目前，該超市的50名員工需自我隔離。尚特補充，該男子在墨爾本返回悉尼的途中，有戴上口罩，加上他在超市的自助結帳區工作，播毒傳染風險較低。

另外，北領地出現近3個月以來首宗確診。患者同樣是在墨爾本完成14日隔離後，回到達爾文後「二次確診」，出現輕微病徵。當局派定心丸，指患者的社區接觸並不廣泛，重申不是社區傳播個案。

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記者：韓羚