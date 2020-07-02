香港迪士尼推港人買二送一優惠　7月底前入園再送逾百元迪士尼頭箍（附預約連結）

▲ 香港迪士尼樂園推出港人優惠，香港居民可享「三人遊、二人價」，1日門票買2送1。

繼海洋公園延長港人生日優惠至8月底後，香港迪士尼樂園亦推出港人優惠，香港居民可享「三人遊、二人價」奇妙優惠，1日門票買2送1，三人遊享二人價。三張門票於進入樂園時必須同時使用，優惠截至8月31日。

根據，香港迪士尼樂園優惠方案，三人同行中，若三位大人同行，或二位大人及一位小童同行，價格為1278元，節省約639元。若一位大人加兩位小童同行，價格為1114元，節省約475元。

另外，凡於7月31日或之前入香港迪士尼樂園，更可免費獲贈迪士尼頭箍（價值118元）或耳朵帽子（價值99元）一個。

「奇妙處處通」會員攜同的好友門票減200元

迪士尼同時推出「好友同行」優惠，「奇妙處處通」會員可享「好友同行」優惠，每位攜同的好友均可享門票減免200元，優惠至9月30日止。

所有港人必須於進入香港迪士尼樂園前，到迪士尼網站預約。

港人同時享迪士尼酒店房間優惠

另外，迪士尼酒店亦為香港居民提供「夏日酒店房間優惠」，詳細可按此。即日起至9月29日，預訂迪士尼探索家度假酒店，標準客房連指定早餐（兩位總值413元），只需港幣1,378元起，「奇妙處處通」會員更可享免費升級至豪華客房。

港人可以7折房價（由2,240元起）預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房，亦可以7折房價（5,600元起）預訂迪士尼探索家度假酒店大冒險家套房。

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