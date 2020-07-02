狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民

雖然各區二手樓價回升，惟仍有業主劈價賣樓。利嘉閣羅志雄說，將軍澳維景灣畔13座低層A室，實用面積666平方呎，三房連套房間隔，去年8月尾放盤，原叫價1,300萬元，及至近日，終以1,050萬元易手，累劈250萬元，減幅高近兩成，實用呎價約15,766元。

若翻查滙豐網上銀行估價，上述單位估值約1,165萬元，換言之，成交價低銀行估價約一成。

值得留意的是，適逢港區國安法實施，即有業主劈價賣樓，自然令人想到業主因看淡後市，賣樓走人，惟代理說：「業主不是賣樓移民，平價賣樓亦與國安法無關。其實業主心急換樓，想盡快購買同區日出康城OCEAN MARINI的三房單位，擔心遲買無貨，故平價賣樓套現。」

代理續說，若看近期同類成交，上述單位僅賣平30萬元，不算低市價，而目前屋苑同類型單位，入場價由1,100萬元起。

事實上，近期也見業主因要換樓，而平價賣樓套現，舉例說，映灣園9座高層E室，實用面積548平方呎，原由投資者持有，剛以636.8萬易手，實用呎價11,620元，低市價半成。

據了解，原業主於2017年12月，以610萬元購入單位，現帳面雖賺26.8萬元，但持貨不足3年，需支付樓價10%的額外印花稅（SSD），若連佣金及釐印稅計，料蝕約70萬元。

代理說：「相信與港區國安法無關，皆因業主買了新居，急住賣樓套現，若籌不到錢，新居便會撻訂，到時只會蝕得更多。而且上述單位間隔不算歡迎，所以難叫高叫價。」

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