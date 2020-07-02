【新冠肺炎】疫情重挫電影業　今年上半年票房按年跌逾7成

▲ 香港票房有限公司公布2020年上半年度的數據顯示，今年上半年票房較去年跌逾7成。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令本港電影業陷入低谷。據香港票房有限公司公布2020年上半年度的數據顯示，因疫情及逆院停業，上半年中西票房總收為僅為293,170,268港元，較去年下跌71.97%。

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十大最高票房的香港電影

電影名稱 上映日期 截至6月30日為止的累積票房（港元） 乜代宗師 23/01/2020至08/04/2020 29,456,956 家有囍事2020 25/01/2020至27/05/2020 11,913,854 我的筍盤男友 25/01/2020至11/03/2020 6,316,016 肥龍過江 （2020） 23/01/2020至23/02/2020 5,644,592 金都 11/06/2020至上映中 4,024,072 死因無可疑 25/06/2020至上映中 3,574,197 叔．叔 28/05/2020至上映中 3,191,634 墮落花 28/05/2020至19/06/2020 737,765 BABY 復仇記 13/02/2020至24/03/2020 501,180 致富者聯盟 19/01/2020至上映中 194,818

十大最高票房的非香港電影

電影名稱 上映日期 截至6月30日為止的累積票房（港元） 白頭山： 火山浩劫 01/01/2020至14/02/2020 18,631,982 1917： 逆戰救兵 09/01/2020至27/05/2020 15,557,505 怪醫D老篤 23/01/2020至11/03/2020 14,258,613 猛禽暴隊： 解瘋小丑女 06/02/2020至22/05/2020 13,172,745 數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆 16/05/2020至上映中 12,967,751 變雀特工 23/01/2020至11/03/2020 8,269,099 ½的魔法 18/06/2020至上映中 6,462,796 小婦人 （2020） 09/01/2020至18/03/2020 5,941,068 重案夢幻再重組 16/01/2020至19/02/2020 5,660,537 隱形客 27/02/2020至15/05/2020 5,533,311

綜合香港和非香港電影的數據，在今年上半年期間，由黃子華自編自導自演的電影《乜代宗師》票房最高，達29,456,956港元，其次為《白頭山：火山浩劫》、《1917：逆戰救兵》及《怪醫D老篤》等非香港電影。

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另外，今年票房較去年大跌逾7成外，首輪上映的電影總數只為125部，香港電影佔18部，非香港電影為107部；而在去年則上映160部電影，當中有21部為香港電影，非香港電影則為139部。

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責任編輯：馬意文