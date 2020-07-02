【新冠肺炎】疫情重挫電影業　今年上半年票房按年跌逾7成

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新冠肺炎疫情令本港電影業陷入低谷。據香港票房有限公司公布2020年上半年度的數據顯示，因疫情及逆院停業，上半年中西票房總收為僅為293,170,268港元，較去年下跌71.97%。
十大最高票房的香港電影
|電影名稱
|上映日期
|截至6月30日為止的累積票房（港元）
|乜代宗師
|23/01/2020至08/04/2020
|29,456,956
|家有囍事2020
|25/01/2020至27/05/2020
|11,913,854
|我的筍盤男友
|25/01/2020至11/03/2020
|6,316,016
|肥龍過江 （2020）
|23/01/2020至23/02/2020
|5,644,592
|金都
|11/06/2020至上映中
|4,024,072
|死因無可疑
|25/06/2020至上映中
|3,574,197
|叔．叔
|28/05/2020至上映中
|3,191,634
|墮落花
|28/05/2020至19/06/2020
|737,765
|BABY 復仇記
|13/02/2020至24/03/2020
|501,180
|致富者聯盟
|19/01/2020至上映中
|194,818
十大最高票房的非香港電影
|電影名稱
|上映日期
|截至6月30日為止的累積票房（港元）
|白頭山： 火山浩劫
|01/01/2020至14/02/2020
|18,631,982
|1917： 逆戰救兵
|09/01/2020至27/05/2020
|15,557,505
|怪醫D老篤
|23/01/2020至11/03/2020
|14,258,613
|猛禽暴隊： 解瘋小丑女
|06/02/2020至22/05/2020
|13,172,745
|數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆
|16/05/2020至上映中
|12,967,751
|變雀特工
|23/01/2020至11/03/2020
|8,269,099
|½的魔法
|18/06/2020至上映中
|6,462,796
|小婦人 （2020）
|09/01/2020至18/03/2020
|5,941,068
|重案夢幻再重組
|16/01/2020至19/02/2020
|5,660,537
|隱形客
|27/02/2020至15/05/2020
|5,533,311
綜合香港和非香港電影的數據，在今年上半年期間，由黃子華自編自導自演的電影《乜代宗師》票房最高，達29,456,956港元，其次為《白頭山：火山浩劫》、《1917：逆戰救兵》及《怪醫D老篤》等非香港電影。
另外，今年票房較去年大跌逾7成外，首輪上映的電影總數只為125部，香港電影佔18部，非香港電影為107部；而在去年則上映160部電影，當中有21部為香港電影，非香港電影則為139部。
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責任編輯：馬意文