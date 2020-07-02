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資金熱炒A股　華夏滬深三百交投勁過盈富

金融經濟 18:01 2020/07/02

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盈富基金今日成交額14.3億元，為第三活躍ETF

利好因素齊齊湧現，人行下調再貸款、再貼現利率、製造茶PMI又好過預期，同時政策又見扶持，繼續推動內地證券行業發展，刺激A股踏入下半年即衝高。在港投資者部署亦即時甚為積極，資金在納入不少新經濟股的滬深300指數急升下，大手買入追蹤相關指數的華夏滬深三百ETF （03188） ，使其交投較盈富基金 （02800） 更高。

滬深300指數今日升2.1%，連續兩日大升，今日收報4335.84點，創2018年年初以來最高位。因應A股強勢，投資者即時在港股復市後追貨。今日華夏滬深三百ETF成交額達15.7億元，為日內最活躍ETF，較排第二的FI二南方恒指 （07500） 及第三的盈富基金高。後兩者今日成交額14.6億元和14.3億元。

今日同樣值得注意的是，FI二南方恒指今日成交額同樣較盈富基金高，反映部分投資者對恒指踏入下半年即時大升抱有疑問。

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