【美國經濟】聯儲局有意維持低息 抗衡疫情威脅

美國的新冠肺炎疫情再惡化，多州叫停解封計劃。美媒引述美國聯儲局的會議記錄，指聯儲局官員在疫情威脅下，傾向維持低利率水平，試圖推動美國經濟恢復及擺脫疫情引發的衰退。

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美聯儲上月9日至10日的會議記錄指出，美聯儲高層普遍支持將利率政策與特定經濟成果掛鉤，部分人贊成將利率維持於低水平，直至達成甚至超出聯儲局2%的通脹目標。

有部分人建議捆綁利率變化與失業率，也有少數人建議美聯儲再採用2012年至2013年的方案，承諾於未來特定日期前實行貨幣寬鬆措施。此外，聯儲局高層大多數支持在利率及購買債券方面，向公眾提供更明確的前瞻性指引。

美聯儲已於今年3月將利率降至近零水平，官員也在會議上表示，預計最少維持近零利率水平至2022年底。

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美國經濟自今年2月疫情大爆發後陷入衰退，雖然多州在上月逐漸解封，但經濟產值與就業率仍遠低於疫情前水平。美國於6月首周，更有超過3,000萬人申領失業救濟，佔該國勞動人口約五分之一。

美聯儲曾多次表示，美國的經濟前景仍然存在很高的不確定性，更強調美國經濟能否全面復甦，取決於該國能否控制新冠疫情。

由於美國近期的病例急增，不少疫情嚴重的州分都相繼暫停解封，過去數周經濟復甦的跡象或已遭受威脅。美聯儲官員預計，美國將面臨自第二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退，料美國今年經濟將萎縮6.5％，失業率於今年底將高達9.3％，暗示將為美國經濟制定更多支持措施。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美媒引述美國聯儲局的會議記錄，指聯儲局官員在疫情威脅下，傾向維持低利率水平。