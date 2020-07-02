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Facebook不敵TikTok？　下周三關閉短視頻應用Lasso

金融經濟 17:57 2020/07/02

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Facebook下周三關閉Lasso.

「克隆版TikTok」短視頻應用Lasso周三（1日）提醒用戶，該應用將於下周三（10日）關閉。Facebook（美：FB）於2018年推出Lasso反擊在中國、歐美年輕用戶群體中佔一席之地的TikTok（抖音海外版）。

Lasso功能幾乎完全複製TikTok，同樣允許用戶拍攝15秒的短視頻及配上BGM（背景音樂）；亦採取視頻推算算法，根據用戶喜好推介視頻；另外，也允許用戶點擊主題標籤和瀏覽相關內容。

根據Sensor Tower顯示，截至今年2月底，Lasso已在美國、哥倫比亞、墨西哥等北美及拉丁美洲提供服務。Lasso今年初新增印地語，擬進軍印度市場，以用戶規模計，印度是Facebook最大市場。

可惜Lasso不敵TikTok，Facebook今年再打造第二款短視頻應用Instagram Reels，並寄予厚望，從TikTok手中搶奪市場份額。

報道指，尚未清楚為何Facebook從不把Lasso拓展至更多市場。但顯然Lasso自最初推出就陷困境，開發者Brady Voss在該應用上綫後不久就離開公司。

針對報道，Facebook尚未置評。

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