【Kawaii生活百貨@iM網欄】小鮮肉、型男、花美男......　三大魅力男神逐個數！

網絡世界愈來愈快,每日都有新鮮事不停上載,產生一大堆網上用語,有時朋友whats app我,我也在想他在寫甚麼!例如他回我 :我開會中IMO MP TBH NPNT !頓時我的腦袋有一大堆問號,先生不如你錄音給我!你寫甚麼?後來我上網查,終於知道他意思是:In my opinion no problem to be honest no picture no truth !

天啊,人的溝通愈來愈短,覺得當面聊天花時間,連綫上回覆的訊息也用英文字母便算。我擔心將來的人都不會寫複雜的文字,用語音輸入全都不用寫字和認字。還好有些用詞仍然流行,暫時未有新的詞彙代替,就是「男神」和「女神」。

「男神」這個形容詞前,都經過不少進化,靚仔、型男、花美男和型英帥等都可以形容你欣賞的男人,如果給他一個尊稱大家會稱之為「男神」。男神究竟有冇年齡限制?為什麼年輕的會叫小鮮肉,大年紀你則會叫他中佬?

我的定義是:有多種魅力的男人就是「男神」,要他man的時候他便很man,要他風趣的時候他便風趣,男神是多角度去看都吸引!

在你心目中有那些是你的男神?

有一次跟三哥苗僑偉去茶餐廳飲下午茶,他就連拿起杯放近口邊眼神望一望你,再飲一口茶,他也可以1000W電上身一樣,這個男神太利害。近年我覺得姜皓文和吳卓義都可列封我的男神。

姜皓文從肥黑仔到現在Chok黑哥,近幾年他無論對自己外表的要求到演出時角色的扮演,都一絲不苟,他成為男神當然不會有人反對吧!

吳卓義從出道我常主持有他當嘉賓的活動,他對人從來沒擺款的,到現在貴為阿哥級,他仍然是沒架子。而且處事和對答都有深度了,他升級成為男神應該沒問題吧!

最近你們心目中的「男神」是誰呢?他又具備了甚麼特質?

作者_Kawaii簡介: 節目主持人、經理人,喜愛到處吃、到處買,到處享受、分享生活所有;有平有貴,有著數、有質素。

