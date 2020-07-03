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【Kawaii生活百貨@iM網欄】小鮮肉、型男、花美男......　三大魅力男神逐個數！

名人薈萃 09:02 2020/07/03

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網絡世界愈來愈快，每日都有新鮮事不停上載，產生一大堆網上用語，有時朋友whats app我，我也在想他在寫甚麼！例如他回我 ：我開會中IMO MP TBH NPNT ！頓時我的腦袋有一大堆問號，先生不如你錄音給我！你寫甚麼？後來我上網查，終於知道他意思是：In my opinion no problem to be honest no picture no truth ！

天啊，人的溝通愈來愈短，覺得當面聊天花時間，連綫上回覆的訊息也用英文字母便算。我擔心將來的人都不會寫複雜的文字，用語音輸入全都不用寫字和認字。還好有些用詞仍然流行，暫時未有新的詞彙代替，就是「男神」和「女神」。

「男神」這個形容詞前，都經過不少進化，靚仔、型男、花美男和型英帥等都可以形容你欣賞的男人，如果給他一個尊稱大家會稱之為「男神」。男神究竟有冇年齡限制？為什麼年輕的會叫小鮮肉，大年紀你則會叫他中佬？

我的定義是：有多種魅力的男人就是「男神」，要他man的時候他便很man，要他風趣的時候他便風趣，男神是多角度去看都吸引！

在你心目中有那些是你的男神？

有一次跟三哥苗僑偉去茶餐廳飲下午茶，他就連拿起杯放近口邊眼神望一望你，再飲一口茶，他也可以1000W電上身一樣，這個男神太利害。近年我覺得姜皓文和吳卓義都可列封我的男神。

姜皓文從肥黑仔到現在Chok黑哥，近幾年他無論對自己外表的要求到演出時角色的扮演，都一絲不苟，他成為男神當然不會有人反對吧！

吳卓義從出道我常主持有他當嘉賓的活動，他對人從來沒擺款的，到現在貴為阿哥級，他仍然是沒架子。而且處事和對答都有深度了，他升級成為男神應該沒問題吧！

最近你們心目中的「男神」是誰呢？他又具備了甚麼特質？

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii、編輯：邊婕

欄名 : Kawaii生活百貨

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