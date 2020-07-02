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ATMX以外 新經濟股追落後之選（訂戶專享）

金融經濟 17:39 2020/07/02

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新經濟股主導大市，騰訊 （00700） 大升4% 以全日高位收市，美團 （03690） 、小米 （01810） 分別大升逾4%及5%。龍頭中概科技股ATMX中，表現最弱的阿里巴巴 （09988） 亦升約2.6%， 與恒指升幅相若。

中概科網股中，先後於6月來港第2上市的網易 （09999） 及京東 （09618） 表現最弱，今日只升1%及1.7%；相對招股價，網易及京東累計只升約10%及4%。

總概而言，中概科網股中，以京東近日最為落後。京東股價短綫落後的情況，卻很有機會出現轉機， 催化劑是集團旗下有重磅項目部署上市，有望令公司估值及股價水漲船高。

京東旗下京東數科的上市計劃剛曝光，惟上市地並非港股，而是上海證交所的科創板市場。中國證券報報導指，消息最先由北京證監官網披露，京東數科擬在科創板IPO進行輔導。京東數科前身為京東金融，最近估值近2,000億元人民幣（約2,193億港元）。

在進行上市輔導的消息曝光前，京東日前公布與京東數科簽訂協議，將京東數科的利潤分成權，全部轉換為股權，並向京東數科增資人民幣17.8億元。交易完成後，京東集團將持有京東數科36.8%的股權，較京東數科大股東劉強東持股14.2%為多。

若京東數科成功以近2,200億港元估值上市，京東持股的市值已達810億港元，相等於京東現市值約11%。京東數科A股上市，對母企京東的估值的提振作用絶對不容忽視。

撰文：劉德斌

 

新經濟 A股 科創板 香港股票 劉強東 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618）

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