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【定期存款】加元定存息高達9.3厘 花旗：下半年赢家貨幣

金融經濟 20:56 2020/07/02

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花旗看好加元下半年的走勢，料受惠於油價止跌喘穩等。

下半年剛至，受美國大選等政治市夾擊，投資者皆料股滙債等前景暫難擺脫動盪市。而專家盤點下半年的赢家貨幣，各有心水，花旗推薦加元為亮點貨幣，主要看好油價止跌喘穩，料年底加元兌美元有機會升穿1.3，高見1.28。業界建議，散戶若對加元有實際需要者，宜在現水位約1.35水平開始低吸，再伺機敍造定期存款，市面最高息超逾9厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，下半年最看好的外幣是加元，有兩大主因，包括：

（1）加元或受惠於不同資產市場出現通貨再膨脹（reflation）的動力，預期風險情緒繼續主導加元表現；

（2）至於基本因素亦有利加元表現，例如油價可能已見底，並持續穩步上揚，預期未來12個月紐約期油或上升至每桶51美元，變相利好加元。

黃栢寧表示，加元兌美元今年高低位預測，介乎1.28到1.37，年底目標價為1.28。

比併大中小行，現時加元定存的「高息王」有9.3厘，由恒生 （00011） 提供7天短存，入場費為1萬加元。

而招商永隆半年定期存款亦有0.55厘，若年底加元的目標價達致花旗所料1.28，較現滙約1.35，呈5%潛在升幅，博6個月後最樂觀的情況下，滙息總回報有望逾5厘。

不過，亦有業界對加元較有保留，畢竟美元近期轉弱，非美元貨幣皆反撲，唯獨加元走勢相對乏力。再者，上周惠譽突降加拿大評級，為新冠肺炎爆發後首個被貶的國家，由於擔心「楓葉國」抗疫加大財赤等，令其喪失AAA最高評級，降一級至AA+，專家忠告小投資者宜小注加倉冀減風險。

相關文章：【定期存款】英鎊定存息最高10.8厘 專家建議候低吸博息滙雙賺

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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