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【經濟復甦】歐受訪者不樂觀　美疫情存再爆風險

商業 18:40 2020/07/02

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與亞太地區和美國相比，歐洲受訪者對經濟最不樂觀，對工作穩定的信心最差；而美國受訪者則普遍最有信心明年經濟會好轉。

疫情蔓延對全球多個行業構成影響，尤其是與餐飲、零售及旅遊相關的行業。勞動市場短期內將承受更大壓力，而金融保險及房地產業等的招聘意慾亦放緩至10年來最弱水平。

【英國樓市】英國樓價年內首度錄跌幅　平均209萬港元

與亞太地區和美國相比，歐洲受訪者對經濟最不樂觀，對工作穩定的信心最差；而美國受訪者則普遍最有信心明年經濟會好轉。四分之三（75%）的受訪者對他們的工作感到滿意，並願意為自己的職業發展而考慮搬家，甚至是移居海外。

Selby Jennings全球就業信心指數報告

近數周以來，美國新冠肺炎感染病例激增，惹來二次爆發風險，市場正再度產生對經濟復甦前景的疑慮。此外，國際貨幣基金組織（IMF）最新警告稱，今年全球經濟可能萎縮近5%，再加上貿易緊張形勢升溫，令人擔憂金融市場預期的V形復甦可能面臨風險。

【經濟復甦】逾半金融服務人員　仍對工作抱信心

【經濟衰退】調查：金融危機後最嚴重的經濟萎縮　增長跌至0.3%

全球就業信心指數報告指出，許多企業從2008年全球金融危機中汲取教訓，即使現時需要面對暫時的挑戰和挫折，但仍能採取有效的控制措施來應對今次的危機。在疫情蔓延下全球各國鎖國封城期間，許多金融服務公司都迅速轉向在家工作安排，並致力於保留工作職位，在整體上維持相對強勢的地位。

記者：施雯雯

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