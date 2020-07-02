  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】英國擬取消75國入境隔離 包括泰國澳洲

環球社會熱點 17:37 2020/07/02

分享：

英國部分地區疫情未退，但英國政府計劃，取消75個國家的入境隔離規定，讓遊客可以去英國度假。英媒報道，這些地區包括歐盟國家、百慕達及直布羅陀在內的英國領地、泰國、澳洲等。有官員證實，當局有意放寬限制，並稱將在本周後期公布詳情。

【日本疫情】東京急增逾100人染疫 創2個月新高

【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高

英國《每日電訊報》報道，新冠肺炎在英國的疫情緩和，英國希望在夏季振興嚴重受打擊的旅遊業，上周已經放寬對法國、希臘、西班牙等國家的旅遊禁令。

報道稱，英國短期內會取消75個國家的非必要旅遊禁令，如歐盟國家、土耳其、泰國、澳洲及新西蘭。來自這些地方的遊客入境後，不須再隔離14日。交通大臣未有回應報道。

【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

【美國疫情】大學生明知染疫 仍參加派對狂歡播毒

房屋、社區及地方政府次長克拉克（Simon Clarke）表示，政府此前已研究放寬相限旅遊限制，本周會進一步討論，希望旅遊業盡快恢復正常，相信很快有好消息。

惟英國中部城市萊斯特（Leicester）的疫情嚴重，未知會否影響放寬旅遊禁令。當局計劃在短時間內再次封鎖萊斯特，將是英國解封以來首次有地區重新被封。

令人擔心的是，英格蘭衛生部門發現，萊斯特的新增確診「沒有明顯來源」，並非在醫院、護老院等高風險地方爆疫。在近日新症中，比中部其他地區更多年輕和中年患者。

【英國疫情】萊斯特將再封城 部分新症不足18歲

【澳洲疫情】墨爾本封10郊區 南澳州煞停開放邊境

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚

相關文章

【美國疫情】開學vs開Bar？哈佛專家：政府只能二選一
今日
【美國疫情】開學vs開Bar？哈佛專家：政府只能二選一
【日本疫情】東京急增逾100人染疫 創2個月新高
今日
【日本疫情】東京急增逾100人染疫 創2個月新高
【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高
今日
【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高
【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠
今日
【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠
【美國疫情】蘋果再次關閉30家美國商店 股價倒跌
今日
【美國疫情】蘋果再次關閉30家美國商店 股價倒跌
疫情 傳染病 旅遊資訊 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別

下一篇文章

【俄羅斯公投】普京眾望所歸 近8成選民支持掌權到2036
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間17:00）
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？