【英國疫情】英國擬取消75國入境隔離 包括泰國澳洲

英國部分地區疫情未退，但英國政府計劃，取消75個國家的入境隔離規定，讓遊客可以去英國度假。英媒報道，這些地區包括歐盟國家、百慕達及直布羅陀在內的英國領地、泰國、澳洲等。有官員證實，當局有意放寬限制，並稱將在本周後期公布詳情。

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英國《每日電訊報》報道，新冠肺炎在英國的疫情緩和，英國希望在夏季振興嚴重受打擊的旅遊業，上周已經放寬對法國、希臘、西班牙等國家的旅遊禁令。

報道稱，英國短期內會取消75個國家的非必要旅遊禁令，如歐盟國家、土耳其、泰國、澳洲及新西蘭。來自這些地方的遊客入境後，不須再隔離14日。交通大臣未有回應報道。

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房屋、社區及地方政府次長克拉克（Simon Clarke）表示，政府此前已研究放寬相限旅遊限制，本周會進一步討論，希望旅遊業盡快恢復正常，相信很快有好消息。

惟英國中部城市萊斯特（Leicester）的疫情嚴重，未知會否影響放寬旅遊禁令。當局計劃在短時間內再次封鎖萊斯特，將是英國解封以來首次有地區重新被封。

令人擔心的是，英格蘭衛生部門發現，萊斯特的新增確診「沒有明顯來源」，並非在醫院、護老院等高風險地方爆疫。在近日新症中，比中部其他地區更多年輕和中年患者。

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記者：韓羚