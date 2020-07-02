【經濟復甦】逾半金融服務人員　仍對工作抱信心

▲ 疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，但有人才招聘公司最近就發表全球研究報告，調查指逾半全球金融服務專業人士對其工作穩定性仍充滿信心。（資料圖片）

隨着疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境困難，勞動力市場在經濟活動急劇下滑的打擊下進一步惡化，短期內仍將面對壓力。然而有指未來惡化的速度或會減慢。在這特殊環境下，不少銀行、保險及金融等行業都已暫停全球的招聘活動，但有人才招聘公司最近發表全球研究報告，調查指逾半全球金融服務專業人士，對其工作穩定度仍充滿信心。

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銀行和金融服務專業招聘機構Selby Jennings最近公布本年度全球勞動市場信心指數報告，是次報告主要可分為兩部分，分別為亞太地區及歐美地區。調查於今年3月至5月期間，透過網上形式進行，訪問逾900名從事金融服務行業的專業人士。

亞太地區 料最先走出疫情

調查發現，在全球每10名從事金融服務的專業人士當中，就有6名受訪者預測，未來12個月的經濟形勢會有所惡化。不過，盡管他們對經濟前景持負面態度，但超過一半（57%）的全球受訪者，對在未來6個月的工作穩定仍然保持相當的信心。

對亞太地區受訪者而言，不少打工仔為獲得更好的加薪或工作前景，都嘗試積極裝備自己。調查顯示，接近一半（49%）的專業人員表示，對現有的工作職位感到滿意。雖然這會令他們目前轉換工作的意慾減低，但許多受訪者仍對自己的實力和尋找工作的能力充滿信心。約三分之一（33%）的受訪者仍有計劃會在6個月內離職，而大多數受訪者都表示，職業的發展晉升機會將促使他們尋求新的工作。

Selby Jennings亞太地區董事總經理Andrew McNeilis表示，由於亞太地區作為區域和全球金融中心的重要地位，亞太地區將成為最早復甦的地區之一。金融服務機構將在重建該地區的經濟穩定中，發揮不可或缺的作用。

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香港作為亞太區主要的商業樞紐，不過隨着中國與西方關係的緊張，這種優勢反而成為不穩定的因素，新冠肺炎疫情衝擊經濟活動，更讓企業面對更大的風險。而近日北京推出「港區國安法」，外界亦關切是否會引發香港跨國企業的出走潮。

在是次的研究報告當中，香港的中高層金融服務受訪者佔124名。雖然在疫情下的經濟環境充滿着不確定性，但調查發現，大多數（61%）金融專業人士對未來6個月工作穩定仍然有信心。

雖然在過去一個月工作情況受到社會環境影響，包括被裁員、停工及放無薪假等；不過仍有42%受訪者表示對3個月內重投勞動力市場有信心。超過一半（56%）香港受訪者對現時工作表示滿意，而且他們在逆境下仍能與去年相比獲得相同或更多的花紅，甚至有五分之二的金融服務專業人士稱，他們仍然認為可能或很可能在來年將獲得加薪的機會。

▲ 超過一半（56%）香港受訪者對現時工作表示滿意，而且他們在逆境下仍能與去年相比獲得相同或更多的花紅。（Selby Jennings全球就業信心指數報告）

▲ 雖然在過去一個月工作情況受到社會環境影響，包括被裁員、停工及放無薪假等；不過仍有42%受訪者表示對3個月內重投勞動力市場有信心。（Selby Jennings全球就業信心指數報告）

本港經濟 下半年溫和復甦

對本港的就業環境而言，最新失業率攀升至5.9%，是逾15年來的最高水平；而就業不足率亦升至3.5%，接近17年來高位。雖然隨着限聚令逐步放寬，本港經濟有望在第二季度尾開始走出谷底，但勞動市場的表現通常反應滯後。加上全球主要發達市場仍在衰退，跨境人流活動備受限制，經濟活動難以呈V形急速反彈。對於未來12個月的就業市場，本港金融服務業受訪者仍抱觀望的態度，相信本港經濟在今年下半年最多只能溫和復甦。

記者：施雯雯