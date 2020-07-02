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微軟windows 10更新　全新「開始」菜單更簡約

科技 17:31 2020/07/02

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微軟（Microsoft）日前發布Windows 10 Dev開發者預覽版20161系統更新。

微軟（Microsoft）周三（1日）發布Windows 10 Dev開發者預覽版20161系統更新，除帶來全新「開始」菜單外，Alt+Tab快捷鍵亦引入新功能，將能快速切換所有用Microsoft Edge瀏覽器開啟的分頁。

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是次更新的最大亮點，是微軟更簡約地設計「開始」菜單，去掉了應用程式列表中logo後面的純色背景，並為程式圖標提供透明化的統一背景，深淺色主題明顯，更容易分辨出要使用的應用程式，避免許多塊狀圖標同一種底色時，看上去較混亂。

Alt+Tab快捷鍵亦有新功能，以往按住【Alt】鍵並不斷點按【Tab】鍵，便可切換不同的應用程式或視窗，現時瀏覽器所有已打開頁面也同樣能被列出，方便用家進行多任務切換。

此外，針對Xbox玩家或Android手機用家，搜尋欄旁將預設釘選《Xbox》或《Your Phone》應用程式，自由添加選擇更顯個性化；畫面右下方常彈出的通知，其方格右上角會有一個【X】鍵，方便用家快速關閉視窗。

責任編輯：姚慧儀

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