▲ 【俄羅斯公投】普京眾望所歸 近8成選民支持掌權到2036

具歷史性的俄羅斯修憲公投結束，當局正在點票，初步點票結果顯示78%俄羅斯選民支持修憲，讓總統普京（Vladimir Putin）任期計算歸零，可合法繼續掌權多16年。

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當局已點算99.9%選票，顯示77.9%選民支持修憲，反對的僅21.3%。結果意味普京今屆總統任期2024年屆滿後重新計算，可做多兩任，每個總統任期6年，即掌權至2036年，屆時普京已83歲。

事實上，修憲動議早就獲俄羅斯國會過，進行公投程序上並非必須，但普京希望營造眾望所歸印象，推出公投，並盡量谷高投票率，彰顯民意所歸。

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政府全力推動下，市民無懼疫情投票，官方公布投票率為65%，算是不俗。

俄羅斯反對派拒絕承認選舉結果，質疑普京想終身掌權，又認為選舉有弄虛作假成分。選舉監察組織Golos稱，部分地區的投票率，有人工篤數（artificially boosted）跡象。

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普京稱他本人仍未決定2024年後是否繼續選總統，惟若他當真領導俄羅斯直至2036年，意味他將成為已故蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）以後，掌權時間最長的俄羅斯領袖。

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責任編輯：文青青

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