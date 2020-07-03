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【新股IPO】完美日記母企逸仙電商擬年底來港上市　集資逾39億元

金融經濟 20:02 2020/07/03

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逸仙電子商務計劃來港上市，集資約39億元。

外媒引述消息人士指出，化妝品品牌完美日記母公司廣州逸仙電子商務有限公司，已聘請高盛及摩根士丹利籌備潛在的上市負責行。

報道續指，逸仙計劃集資約5億美元（約39億港元），最快於今年底進行。公司正考慮在香港等上市地點，但尚未有定案。目前上市籌備工作處於初步階段，集資規模及上市時間的細節仍有變數。高盛、摩根士丹利和逸仙的代表均不予置評。

最新估值156億元

報道指，逸仙今年初最新一輪融資中籌資約1億美元（7.8億港元），公司最新的估值約20億美元（約156億港元）。據公司網站顯示，投資人中包括老虎基金、厚樸投資、高瓴資本、弘毅資本。

逸仙電商聯合創始人陳宇文上月8日在接受內地媒體採訪時，曾經表示上市計劃目前尚未為公司重點關注的事項，亦沒有任何時間表。

互聯網美妝公司逸仙電商在2016年宣布成立。2017年，公司推出了第一個彩妝品牌品牌完美日記，2019年躍升成為11年來第一個登上天貓雙十一彩妝榜首的國貨品牌。

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