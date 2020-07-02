  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】傳逸仙電商年底來港上市　集資逾39億元

金融經濟 17:20 2020/07/02

分享：

逸仙電子商務計劃來港上市，集資約39億元。

外媒引述消息人士指出，化妝品品牌完美日記的廣州逸仙電子商務有限公司，已聘請高盛及摩根士丹利籌備潛在的上市負責行。

報道續指，逸仙計劃集資約5億美元（約39億港元），最快於今年年底進行。公司正考慮在香港等上市地點，但尚未有定案。目前上市籌備工作處於初步階段，集資規模及上市時間的細節仍有變數。高盛、摩根士丹利和逸仙的代表均不予置評。

報道指，逸仙今年初最新一輪融資中籌資約1億美元（7.8億港元），公司最新的估值約20億美元（約156億港元）。據公司網站顯示，投資人中包括老虎基金、厚樸投資、高瓴資本、弘毅資本。

逸仙電商聯合創始人陳宇文上月8日在接受內地媒體採訪時，曾經表示上市計劃目前尚未為公司重點關注的事項，亦沒有任何時間表。

互聯網美妝公司逸仙電商在2016年宣布成立。2017年，公司推出了第一個彩妝品牌品牌完美日記，2019年躍升成為11年來第一個登上天貓雙十一彩妝榜首的國貨品牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章：生物科技股再鼎擬來港作第二上市

羅兵咸永道料全年集資最多2600億　料下半年最多6隻中概股回歸本港

香港股票

上一篇文章

鴻福堂「疫市」下發盈喜　料上半年溢利增加

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升697點重上25000　騰訊升4%創新高港交所升6%企350關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日（附預約連結）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄810億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄810億元孖展
【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）
【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》　制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）