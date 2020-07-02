【資金流向】中芯回A前 北水先南下炒高股價

中芯國際 （00981） 回歸A股科創板進入最後直路，將於下周招股。市場熱炒中芯回歸A股，憧憬估值獲提升，中芯屢創新高，北水資金亦在A股發行前先行南下掃貨，炒高中芯港股。

市場續熱炒中芯回A，中芯周四股價再破頂，收市勁升17%，至31.6元。

今年以來中芯迎來多項利好消息，包括中美科技戰引發「中國芯」概念，利好中資背景的中芯。加上年底7納米晶片製程量產的消息亦推動中芯股價。

中芯6月升6成 日均成交贏滙豐

據中芯回A的聯席保薦機構的投價報告顯示，中芯科創版IPO的合理估值區間在38.29到44.43元人民幣，不過該參考價格區間並非正式發行價格區間。惟估值區間折合港元，約為42港元至48.7港元，即較港股現呈33%至54%溢價，又令市場炒作AH拆讓，因而推高中芯股價。

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事實上，上月中芯申請回歸A股科創板的消息更令中芯成市場熱炒的焦點。憧憬回A後估值提升，中芯單是6月份已累升6成。期間，中芯成交亦增大，於5、6月，中芯的日均成交逾20億元，比滙豐 （00005） 還要高，可見資金的續流入中芯。

從資金流向可見北水成推動中芯的主力。從港交所 （00388） 的港股通數據，於6月份北水資金淨增持了1.5億股中芯股份，令北水持中芯的持股量按月曾1.7個百分點，至23.46%。

於6月份，中芯獲北水淨流入21億元，為6月份北水淨流入的第4位，僅低於騰訊 （00700） 、建行 （00939） 及港交所 （00388） 。數據反映，北水於中芯回A前，已偷步先南下買入中芯港股。

北水南下增持 6月21億吸中芯

在持續炒作下，中芯現時市值已近1,800億元，市盈率更高達99倍，比騰訊 （00700） 還要高。市場關注中芯回A後股價的走向。在好消息消化之後，或令中芯於高位受壓，加上早前流入的北水或會前行沽貨獲利，亦令中芯添壓。

另方面，中芯先行於港股炒高後再回歸A股，亦令市場注視中芯的A股定價否獲A股投資者受。參考現時AH溢價指數，A股普遍較H股呈3成溢價，若中芯A股定價的溢價接近這水平，亦算是合理水平，中芯港股股價再升空間，未必如想像般大。

責任編輯：錢家鋒

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