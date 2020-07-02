【港區國安法】日證券業協會會長：香港將失國際金融中心地位

▲ 日本證券業協會會長鈴木茂晴斷言，香港將會喪失國際金融中心地位。

港區國安法7月1日起生效，立法後首個交易日港股造好，但市場對立法消息仍有不少爭議。日本傳媒引述當地證券業協會會長鈴木茂晴表示，斷言香港將會喪失國際金融中心地位。

本身是大和證券集團顧問的鈴木茂晴昨日出席記者會時表示，即使立國安法一事短期內對香港金融市場影響有限，但毫無疑問香港將會喪失國際金融中心地位。他續指，日本商界亦都對香港自由市場及商務環境惡化有所擔憂。

他估計，事件可能加快新加坡取代香港成為亞洲金融中心，並坦言東京則受語言限制，在推廣成為國際金融城市方面並無顯著進展，但若然可以在今次事件提高金融市場地位亦是一件好事。

另有日本官員評論指，香港之所以能夠成為國際金融中心，是建基於金融交易自由，但失去政治自由，經濟上亦不可能有自由。

事實上，日本首相安倍晉三早前已多次呼籲國際關注中國在香港訂立國安法，並表明日本有意吸引從事金融業和其他專業領域的香港居民到當地定居及工作。

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