▲ 【Wirecard破產】軟銀速割席 尋求終止5年合作關係

德國支付巨企Wirecard巨額現金失蹤後，申請破產保護。《華爾街日報》引述消息人士報道，日本軟銀（SoftBank Group Corp）目前正尋求與Wirecard保持距離。

報道指，軟銀正尋求終止與Wirecard在2019年4月建立的為期5年的合作關係。這項合作協議要求軟銀將Wirecard推廣給軟銀投資的科技企業。軟銀還同意幫助Wirecard在日本和韓國擴張。

根據合作協議，軟銀投資部門同意通過可轉換債券向Wirecard投入9億歐元（10億美元）。在這筆交易中，作為軟銀顧問的瑞信（Credit Suisse Group AG， CS）後來打包了這些債券，並轉售給第三方投資者。 Wirecard股價此前暴跌，這些債券交易價格也暴瀉。

惟外電此前引述消息人士報道，這一事件對軟銀和瑞信的財務影響可能有限，因為這兩家公司對Wirecard這些債券的敞口均不大。

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