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Google收購智能眼鏡製造商　研新品迎接遙距市場？

科技 17:05 2020/07/02

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Google早在2012年推出Google Glass，但由於定價和隱私問題，未能吸引消費者。

Google宣布，收購研發智能穿戴裝置的加拿大初創North，收歸其加拿大團隊。據外國科技網站Engadget報道指，Google今次收購涉及的金額高達1.8億美元（約港幣13.95億元）。外界預料，North可為Google帶來更多智能眼鏡等產品的技術，助Google搶佔智能眼鏡市場。

於2012年成立的North在2013年推出智能臂環，讓用戶可藉臂環以手勢控制電腦。2018年，North決定把業務重心轉向智能眼鏡裝置，並推出首款智能眼鏡Focals 1.0，以擴增實境（AR）讓用戶查閱不同資訊。然而，North在去年已宣布不再支援Focals 1.0，也將不會推出Focals 2.0。

Google表示，North擅長的技術應用是Google在產品開發時需要的。不過，報道指Focals眼鏡的銷售情況並不理想。在去年減價前，North只賣出了極少量產品，並傳出公司的資金已達至「捉襟見肘」的狀態。

【走進歷史】Google宣布停產Pixel 3a系列

目前除了Google外，蘋果、日本企業Kubota Vision都紛紛研發智能眼鏡，而曾經嘗試進軍擴增實境（AR）市場的美國音響設備製造商Bose則於早前宣布，已經停止AR相關的產品研發。Google曾預言，用戶未來不再需要透過電腦或手機等特定裝置去獲得資訊。值得一提，今年冠狀病毒（COVID-19）爆發，令不少企業需以遙距辦公及視像會議維持運作，令令相關居家辦公硬件設備的需求大增，此或是令Google加快研發智能眼鏡。

去年收購Fitbit　停產兩款手機　

據科技網站Patently Apple指出，智能眼鏡最快在2023年逐漸取代智能手機，而不同品牌的智能眼鏡。事實上，Google並不只致力研發智能眼鏡。去年，Google以「天價」21 億美元（約港幣162億元）收購智能手錶及手環生產商Fitbit，企圖進一步涉足穿戴裝置市場。而Google早前亦宣布，將停產兩款Pixel 3a系列手機，令其官方網頁上只餘下去年發布的旗艦手機Pixel 4。

責任編輯：楊匡然

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