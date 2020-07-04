【清酒新世界@iM網欄】結合糖分產生酒精 清酒的靈魂：酵母

如果說我們每一個人都有靈魂的話，那酵母也可以說是清酒的靈魂了。在日本有一個機構叫做日本釀造協會，出售全日本酒造在他們登記過的酵母，通常都是利用數字來稱呼的。酒精發酵是所有酒類之源，當酵母結合糖分，便會產生酒精。

在日本酵母分為三大類別，這分別為「原生酵母」、「藏內酵母」和「協會酵母」。就是字面上的意思，「原生」是由不同縣份分離培養的；「藏內」即是酒藏內自我培養岀來的；而最後「協會」就是從日本釀造協會頒布的。

其中有幾款酵母在香港是比較常見，就例如新政酒造的6號酵母，發酵力強，也帶有微碳酸，做出來的酒通常是淡麗型的清酒；澤姫酒造由於是地酒的關係只會使用當地的材料來釀製，所以他們只用當地研發的栃木酵母，這樣才能叫地酒。

但卻有些酒造會在自家製作及研究的酵母，所以在酒上不會印有酵母，甚至會被列為「不公開」。個人認為，這樣的寫法帶有點點神秘感和驚喜，如果大家有機會到日本探訪酒造的話，可以禮貌客氣點，問問他們用的是甚麼，哈哈。順帶一提，如果酵母編號後面加有01，那就代表不起泡。另外，杜氏，即日本清酒釀酒師，也可以將多種酵母混合應用，而增加清酒自身的味道多樣性。

這次要介紹澤姫的純米大吟醸 夢心地（夢ささら），夢心地米是栃木縣研發及專有的特產，這是他們第一次利用夢心地米釀製並獲得IWC金獎，擁有溫和而優雅的酒香及清新滋味。

澤姬善用許多栃木縣不同的酵母，例如這支就利用了栃木酵母T-S・T-F，米香重，帶點蜜瓜及香蕉的甜香，清新而不膩。下一篇會介紹花酵母，最近好像有很多人對非一般的東西感興趣，下個星期六同一時間我們在這裏再會！

部分資料來源： https://www.iherjou.com/?p=1383

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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