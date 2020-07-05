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【英倫的天空@iM網欄】近乎免費的教育及醫療 究竟BNO有幾好？

名人薈萃 07:03 2020/07/05

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港區國安法於7月1日正式生效，英國政府宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由6個月增至5年，滿5年可申請居留權，居住滿6年可申請入籍。

英國首相約翰遜（Boris Johnson)經歷疫症，可謂死過翻生。面對脫歐，未來英國面臨經濟疲弱，一招一石二鳥政策，放寬及肯定了港人BNO在英國的價值和地位，並前所未有地作出優惠的安排，機會簡直千載難逢。 

現時擁有BNO的港人預計有約30萬人，但約翰遜甚至有意計劃讓合資格港人提供補領BNO的申請門檻，估計將有接近300萬港人合資格申請。

英國的法制、教育、醫療和居住生活環境一直以來都非常優秀，希望移民到當地生活的香港人當然亦不少。一般而言，移民的方式可歸為兩大類：技術移民和投資移民。技術移民顧名思義就是以其自身技能作為本錢，當中在英國，科技、工程、醫護等行業的人才極受看重，較容易能夠以技術移民。

另外，投資移民亦是非常普遍的移民方式。透過投資，開發公司，購買股票債券市場等等的方式，移民英國絕對要有本事及財力。 但隨著約翰遜近日就香港情況發表的最新言論，港人能夠以BNO第三種申請方法在英停留一年工作或讀書，然後續簽，移居英國生活,，可謂超級著數。

英國除了惜才和富人情味以外，他們亦很重視孩子的福利與成長。與相熟的當地移民律師談過，他估計如果BNO持有人有18歲或以下孩子的話，孩子將大有機會能夠享有近乎免費的教育及醫療服務，因此對擁有BNO的父母是天大喜訊。

以英國私校學費計算，一年保守估計30萬港元，七年的中學階段已幫你慳回至少200萬元。如果有兩條化骨龍則乘二慳回400多萬元，誰還敢說BNO 無用？懂得投資的你，還不趕快行動？我在這裏會繼續為你提供英國居住、讀書、投資及工作多角度的最新資訊及動向。

作者_大衞叔叔簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔、編輯：邊婕

欄名 : 英倫的天空

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