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【新盤開價】KOKO HILLS首批折實787萬起 呎價低於2萬　較啟德新盤價低水約一成

股樓投資 16:45 2020/07/02

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踏入下半年，發展商群起推出項目，其中由會德豐地產發展的藍田茶果嶺KOKO HILLS於極速今天（2日）公布首張價單，涉及83伙，間隔由1房至3房，折實售價由787.2萬1,602.7萬元，呎價介乎19,264至21,596元，折實平均呎價19,995元，為下半年新盤戰展開序幕。

會德豐地產主席梁志堅（右二）、會德豐地產常務董事黃光耀（左二）、會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘（右一）及會德豐地產市務助理總經理陳惠慈（左一）齊出動為KOKO HILLS開價

【新盤出撃】茶果嶺KOKO HILLS將開價最快下周賣　737呎示範單位率先睇


KOKO HILLS於昨天（1日）開放示範單位予傳媒參觀，並火速於今天開價。首張價單共83伙，單位主要集中於第2、3及5座，包括2個1房單位（開放式廚房）、22個2房開放式廚房單位、34個2房單位、8個3房單位、11個3房1套單位、4個3房1套加工作間單位。另外亦有2個平台特色戶，分別為2房(開放式廚房)及純3房單位。是次推出的單位實用面積由366至770平方呎，價單定價由1,002.7萬至2,041.6萬元，價單呎價24,540至27,508元，均價為25,470元。若計入120天即供最高折扣21.5%優惠，折實樓價由787.2至1,602.7萬元，折實呎價由19,264元至21,596元，折實平均呎價19,995元。

【樓市現象】無懼港區國安法　多區錄上車客入市個案


是次入場單位為第3座2樓C室，價單定價1,002.7萬元，實用面積366平方呎，折實樓價787.2萬起，折實呎價21,508元。而兩房入場單位為3座2樓F室，實用面積444平方呎，折實樓價864.4萬元，折實呎價19,468元。最低呎價單位為第5座2樓F室(3房單位)，實用面積670平方呎，折實樓價1,290.7萬元，折實呎價19,264元。


會德豐地產主席梁志堅表示，KOKO HILLS位處東九龍區半山，鄰近港鐵站，交通方便，項目也提供較多中型單位，同時設有上車單位，故對銷情有信心。會德豐地產常務董事黃光耀指，是次開價不能跟與鄰近約30年樓齡二手屋苑的價錢直接比較，而同屬東九龍啟德新盤的平均呎價已達2.4至2.6萬元水平，KOKO HILLS首張價單是用作打響頭炮，形容是次開價為「起動價」，開價有一定折讓，未來將會逐步調升回正常水平。

KOKO HILLS於周五（3日）將正式開放展覽廳及示範單位予公眾參觀，開放時間由上午11時至下午8時。

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資料顯示，嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯於去年11月底2019年11月公布首張價單推出208伙，扣除最高總折扣15%後，折實平均呎價22,888元，開放式單位入場費由650.8萬元起，該盤於昨天加推178伙，折實平均呎價升至24,836元。換言之，KOKO HILLS 首批單位開價較嘉峯匯現時呎價低約20%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，KOKO HILLS 開價吸引，首批單位折實均價相比啟德現時一手貨尾價約有10%折讓，折實均價亦重回2018年東九龍區海傲灣首批開價，而KOKO HILLS地理位置更優越。陳永傑指，毗鄰二手藍籌屋苑麗港城及匯景花園樓齡逾30年，積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信KOKO HILLS首批單位可「一Q清枱」。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，KOKO HILLS 自開放示範單位以來，成為市場焦點，是次項目開價吸引，並較鄰近觀塘區新盤現價低約2成，勢將搶佔市場購買力，並受到長線投資客追捧。他指出，近期市況向好，新盤銷情火熱，而KOKO HILLS以起動價推出，較觀塘區新盤現時成交呎價約24,000元有約2成折讓。另外，值得留意，區內換樓潛力亦相當優厚，而且項目預計租金可達每呎40元，故預期項目將受到用家及投資客支持。

【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴

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撰文 : 陳詠妍

加推單位 低水 會德豐地產 KOKO HILLS 梁志堅 發展商

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