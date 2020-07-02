【環保減塑】屈臣氏承諾去除不必要包裝　10年內全面淘汰PVC

▲ 屈臣氏集團透過參與《全球減塑承諾》，積極從源頭著手減少塑膠污染。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團成為首個簽署《全球減塑承諾》的保健及美容零售商，積極減少產生塑膠廢料。屈臣氏承諾於2030年前全面淘汰PVC；並於2025年前，塑膠產品包裝至少使用20%再生物料。

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屈臣氏集團透過參與《全球減塑承諾》，冀與旗下業務單位減省不必要的產品包裝，並從源頭著手減少塑膠污染。屈臣氏集團是次簽署《全球減塑承諾》，承諾提升旗下自家品牌產品包裝的環保要求，包括：

避免過度包裝及減少聚氯乙烯 (PVC)使用量，除去不必要的塑膠包裝；目標於2030年前全面淘汰PVC

如再生塑膠供應足夠，於2025年前，塑膠產品包裝至少使用20%再生物料

鼓勵使用可回收或循環再用的產品包裝 。

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事實上，屈臣氏集團自2014年起全面禁止其自家品牌的美容或個人護理產品使用塑膠微粒，並於2020年1月延伸至全部品牌，即於零售店舖停售所有含塑膠微粒成分的美容及個人護理潔膚產品。而屈臣氏蒸餾水亦預計十年後共設置400部Green Point智能膠樽回收機，屆時可為品牌提供足夠的rPET原材料製造可回收膠樽。

同時，屈臣氏集團又成為可持續棕櫚油圓桌會議的成員，旗下品牌Kruidvat和Superdrug將率先於一系列自家產品中，採用由RSPO認證的棕櫚油。集團亦正檢視所有自家品牌系列，並在2021年底前確認將會使用可持續棕櫚油的其他自家品牌。

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責任編輯：葉泳珊