  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 16:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【環保減塑】屈臣氏承諾去除不必要包裝　10年內全面淘汰PVC

商業 16:41 2020/07/02

分享：

屈臣氏集團透過參與《全球減塑承諾》，積極從源頭著手減少塑膠污染。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團成為首個簽署《全球減塑承諾》的保健及美容零售商，積極減少產生塑膠廢料。屈臣氏承諾於2030年前全面淘汰PVC；並於2025年前，塑膠產品包裝至少使用20%再生物料。

【疫市營商】人造肉有商機？　Impossible Foods：15 年內取代動物肉

屈臣氏集團透過參與《全球減塑承諾》，冀與旗下業務單位減省不必要的產品包裝，並從源頭著手減少塑膠污染。屈臣氏集團是次簽署《全球減塑承諾》，承諾提升旗下自家品牌產品包裝的環保要求，包括：

  • 避免過度包裝及減少聚氯乙烯 (PVC)使用量，除去不必要的塑膠包裝；目標於2030年前全面淘汰PVC 
  • 如再生塑膠供應足夠，於2025年前，塑膠產品包裝至少使用20%再生物料 
  • 鼓勵使用可回收或循環再用的產品包裝 。

【創業兵團】愛兒患濕疹　80後媽媽研天然護膚品

事實上，屈臣氏集團自2014年起全面禁止其自家品牌的美容或個人護理產品使用塑膠微粒，並於2020年1月延伸至全部品牌，即於零售店舖停售所有含塑膠微粒成分的美容及個人護理潔膚產品。而屈臣氏蒸餾水亦預計十年後共設置400部Green Point智能膠樽回收機，屆時可為品牌提供足夠的rPET原材料製造可回收膠樽。

同時，屈臣氏集團又成為可持續棕櫚油圓桌會議的成員，旗下品牌Kruidvat和Superdrug將率先於一系列自家產品中，採用由RSPO認證的棕櫚油。集團亦正檢視所有自家品牌系列，並在2021年底前確認將會使用可持續棕櫚油的其他自家品牌。

Nespresso擬加速網銷　擴分店增覆蓋率

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【英國品牌】Burberry全新系列產品　SOGO銅鑼灣店率先發售
今日
【英國品牌】Burberry全新系列產品　SOGO銅鑼灣店率先發售
【疫市營商】戴口罩少化粧　調查：料全球美粧業收入跌30%
2020/07/01
【疫市營商】戴口罩少化粧　調查：料全球美粧業收入跌30%
【疫市營商】LYCHEE & FRIENDS進駐Log-On　發售逾20款精品
2020/07/01
【疫市營商】LYCHEE & FRIENDS進駐Log-On　發售逾20款精品
【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
2020/04/30
【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
環保措施 護理 產品 美容 家品 零售 保健 屈臣氏 污染

上一篇文章

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

下一篇文章

【經濟衰退】調查：金融危機後最嚴重的經濟萎縮　增長跌至0.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美停本港出口證豁免等特殊待遇　物流業：現階段影響不大
【港區國安法】美停本港出口證豁免等特殊待遇　物流業：現階段影響不大
【香港出口】部分行業近半廠商欲倒閉　出口商：未見曙光
【香港出口】部分行業近半廠商欲倒閉　出口商：未見曙光
【疫市營商】實惠推新活動促銷　消費1萬送1萬
【疫市營商】實惠推新活動促銷　消費1萬送1萬
【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才
【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才
【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企
【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）