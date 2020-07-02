造價與私樓匹敵　資助房屋成穩賺投資？

疫情緩和，樓市價量齊升，就連公屋、居屋也屢錄高價成交，部分造價更與私樓匹敵。市場消息指，青衣綠悠雅苑3座高層G室，實用面積535平方呎，剛以698萬元（未補地價）易手，實用呎價13,047元，創屋苑綠表價新高。

據了解，原業主於2013年4月，以362萬元購入上址，持貨7年後易手，現帳面賺336萬元，物業升值逾九成。值得留意的是，同座高層G室，實用面積535平方呎，上月底已693萬元易手，實用呎價12,953元，創當時屋苑綠表價新高，但相隔僅約10日，紀錄被上述單位打破。

事實上，資助房屋回報普遍以倍計，適逢新一期居屋即將接受申請，部分人或見回報可觀，加上定價平，因此入紙認購，滿懷無限憧憬，惟重要的是，過去表現不代表將來，更重要的是，新一期居屋是否值博？

以綠悠雅苑為例，屋苑當年以市價七折定價，售價由240萬起，至最貴510萬元，實用平均呎價則約6,510元，與新一期居屋一樣，設資產及入息限制，非人人可買。區內代理坦言，綠悠雅苑雖是資助房屋，但物業設計如私樓，更設會所，兼近港鐵站，加上配套好，自然有價有市。

由此看來，綠悠雅苑質素本來高，造價與私樓匹敵，實屬正常。換言之，配套、交通成關鍵。若看新一期居屋，按此邏輯，鑽石山啟翔苑看高一綫，皆因鄰近港鐵鑽石山站，而且附近有大型商場，故相信十分搶手。不過，粉嶺山麗苑位置較為隔涉，雖然定價平，惟升值潛力難與鑽石山啟翔苑比較。

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