【加按息】中銀傳跟隨滙豐加按息　料恒生渣打跟加

▲ 中銀加按息，為繼滙豐後，第二間加按息的銀行。

繼滙豐銀行上周加按息後，消息指，中銀香港 （02388） 今日起亦調高新造物業拆息按揭（H按）利率。600萬元以下貸款額的H按息，由H加1.4厘，調高至H加1.5厘，現金回贈由0.5%削至0.2%，封頂利率保持2.5厘不變。加幅與滙豐一致。分析認為，銀行相繼調高按息，反映對市場前景審慎。

消息指，600萬元至2000萬元貸款額的按揭利率，息率已調整至H加1.45厘，現金回贈0.5%；貸款額1000萬至2000萬元，息率同樣加至H加1.45厘，現金回贈0.8%。2000萬元以上貸款額，息率調高至H加1.4厘，現金回贈為1%。

滙豐早前第二度加按息，是相隔約一個月再度上調。消息稱，滙豐及中銀先後加按息後，相信渣打及恒生 （00011） 將會陸續跟加。

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