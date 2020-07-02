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【宏觀中國】創意新招增資本　地方專項債助銀行補血

股樓投資 17:41 2020/07/02

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地方專項債真的「萬能key」，之後為谷基建，由地方政府發行的專項債可破例用作重大基建項目的資本金，如今為解決中小銀行資本不足的問題，中央批准地方專項債可助中小銀行補充資本金。

其他文章：【港股追蹤】爭住創新高　大行睇騰訊見600元？

資料顯示，中國現有4,000多家中小銀行，資產規模近80萬億元人民幣，佔整體銀行業體量約25%。事實上，國內中小銀行的財務狀況一直令人關注，去年經濟尚算可以，經已出現幾家銀行被接管的情況，今年面對新冠疫情，不少企業的資金鏈斷裂，銀行壞帳隨之急升，資本更加捉襟見肘。

同時，今年中央救市講求精準滴灌，直達實體，中小銀行更能服務中小民營企業，只要解決到資本不足的問題，便可更好地向企業借貸，保地方就業。

其他文章：【宏觀中國】無懼疫情、經濟停擺　上半年兩成A股公司發盈喜

日前，國務院常務會議指出，今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府通過認購可轉換債券等方式，補充中小銀行資本金。

官方的想法是，這樣可壓實地方政府的屬地責任、銀行及股東主體責任、金融管理部門監管責任，不單提供了資源，也可完善銀行管治。

說穿了，這些需要靠專項債融資的中小銀行，本身質素已經好極有限，也缺乏融資渠道，其中有605家的資本充足率低於10.5%的最低監管標準。

更重要是，地方政府持有銀行的可換轉債券，變相讓人感覺銀行有當地政府作後台，省却了未來財務出問題，再需要接管的問題。但是地方政府本來在基建投資已經孭上大筆債項，至今還是負起金融系統安全的責任，地方債務是否會製造更大的危機？

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撰文 : 林衛

中國 金融 銀行 地方債 經濟

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