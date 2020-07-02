巴航3分1機師執照涉造假 歐盟急推禁飛令

▲ 空難調查揭巴航3分1機師執照造假，有巴基斯坦官員形容，相關機師沒有飛行經驗。歐洲航空安全局對巴航下禁飛令。

巴基斯坦國際航空5月的死亡空難，令當地航空業混亂情況浮面，調查發現巴航3分1機師的機師執照涉嫌造假。事件令歐洲非常憂慮巴航機師質素，歐洲航空安全局（EASA）下令禁止巴航客機飛歐洲半年。

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巴航（Pakistan International Airlines）發聲明，稱EASA已對公司下禁飛令，禁止在歐盟國家營運，7月1日起生效，為期半年。EASA回應查詢時，確認有關消息，當中提到空難調查顯示大部分機師的執照有問題。

EASA出招後，英國民航局亦跟隨，稱正撤銷巴航在伯明翰、倫敦希斯路及曼徹斯特3個機場的飛行許可，這是巴航在英國最主要3個飛行點。據報巴基斯坦另一間航空公司Vision Air International亦被禁飛，公司暫時未有回應。

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事源於今年5月22日一場空難，編號PK8303的巴航空中巴士A320客機在巴基斯坦墜毀，調查後發現客機性能良好，事故相信源於機師降落時出現嚴重甩漏，未有放下起落架。

調查報告指，正副機師執行降落同時，不忘就疫情問題閒聊，探討疫情對家人影響，疑因疏忽忘記放下起落架，結果機身直接著地，釀成悲劇。

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忘記放下起落架這種失誤無疑相當離譜，當局進一步追查後發現，當地大部分機師執照涉造假，800多名機師中262人執照有問題，其中巴航佔了141名，即全公司機師數目的3分1。

巴基斯坦民航局部門官員Ghulam Sarwar Khan早前接受巴基斯坦國會質詢，稱造假的機師未有通過相關考試，或找人代考過關，直言他們沒有飛行經驗。他透露，取錄機師更多於取決於政治因素，能力被忽視。

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責任編輯：文青青

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