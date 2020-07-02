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【QQ創新高】騰訊旗下騰訊音樂　與《你的名字》製作公司戰略合作

股樓投資 16:35 2020/07/02

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繼收購環球音樂及入股美國華納音樂後，騰訊(00700)再出手擴大音樂版圖。集團旗下騰訊音樂(美：TME)宣布，與擁有新海誠、角田次朗等知名作家的日本動畫製作公司Comix Wave Film 正式達成戰略合作。通過本次合作，包括新海誠人氣作品《秒速五釐米》《言葉之庭》等在內的17部動畫的OST正版音源作品都將悉數上線騰訊音樂娛樂集團旗下ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民Ｋ歌等平台。騰訊今日續創新高，收報518.5元升4%。

相關文章：【港股追蹤】騰訊落實19億元　入股美國華納音樂　　

Comix Wave Films 曾參與多部著名動畫作品製作，包括《你的名字》及《天氣之子》。

今年３月，騰訊音樂娛樂集團還與日本Being Music 達成戰略合作，拿下包括《名偵探柯南》《灌籃高手》《龍珠》《櫻桃小丸子》等多部動漫作品在內的的音樂版權，近年來，騰訊音樂娛樂集團已先後與索尼音樂公司、華納音樂、環球音樂集團、Believe Digital、Stem Music、Roba、Hillsong、Twin Music等多家唱片公司達成戰略合作，在完善垂直細分領域內容版圖的同時，在國際化內容生態佈局上更進一步。

較早前，市場已傳出騰訊計劃進一步入股日本的開發商及製作室，除了在董事會佔一席位外，更可優先獲得新的知識產權(IP)內容。

相關文章：【趣話財經】科網企業都鍾意買日本野？　騰訊藉日本擴大動漫版圖

撰文 : 投資組

騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股（00700） 經濟

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