【定期存款】中銀減港元定存息 無懼拆息半年結後轉升

▲ 中銀香港減一個月短存至失守兩厘關，更自6月中以來度降息。

大行減港元定期存款息率的次數加劇，中銀香港 （02388） 今天（7月2日）削低一個月港元定存息0.2厘，新息率跌穿兩厘，至僅得1.8厘。這是繼恒生 （00011） 於昨天（1日）全面減短中長息，以及撤一厘息以來，兩日內兩大行鬥削港元定存息。中銀更自6月17日、上周三（24日）及上周五（26日）以來，至今已4度降息；專家預計7月開局，港元定存息暫歇暑休戰，且料本港仍備受政治市所夾擊，如「港區國安法」後歐美等反制裁措施；以至美國大選及中美關係等暗湧，在政經陰霾下，暫難言股市能否繼續轉強勢；不過，避險資金暫仍把閒資泊在港，令港滙偏強。

一個月港元拆息今天終止4連跌，稍為回升至0.46厘；而今趟中銀減低的一個月存息，須兑換資金，先換滙等值5萬港元才享1.8厘息。至於滙豐更於上月把一個月存息劈低0.5厘，但滙豐的新息率仍有2.5厘，抛離另一發鈔行渣打的0.25厘，而滙豐的入場費為3萬港元，同樣須兑換新資金等附帶條件。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪