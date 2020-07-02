【經濟衰退】調查：金融危機後最嚴重的經濟萎縮　增長跌至0.3%

▲ 科法斯預計，亞太地區的經濟將在 2020 年出現大幅萎縮，香港GDP將會跌4%。（資料圖片）

經濟研究機構科法斯公布2020年亞太區企業付款調查，發現新冠肺炎疫情遏制了去年以來的經濟復甦勢頭，亞太區的多個經濟體將經歷自 1997-1998 年金融危機以來最嚴重的經濟萎縮。

科法斯的調查指出，2019年中國以外的亞洲經濟出現復甦之勢。2019 年企業向客戶提供的平均信用期限有所改善，由 2018 年的 69 天降至 67 天。

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該機構指，2019 年平均信用期限出現了自 2015 年以來的首次改善。逾期付款問題最嚴重的是中國（96 天）、馬來西亞（84 天）和新加坡（71 天）；而泰國、馬來西亞和台灣的逾期付款天數亦有所增加。

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2020經濟增長 遜於金融危機

不過，隨著新冠肺炎疫情爆發，該機構預計，復甦動力將不復再。2020 年亞洲經濟體的經濟增速將降至 0.3%（不考慮中國的情況下為 - 0.65%）。該增長甚至不及 2019 年的 4.6%，甚至不敵 1998 年的 2.9%。

科法斯預計，亞太地區的經濟將在 2020 年出現大幅萎縮，料在 2021 年反彈。在旅遊業和世界貿易形勢低迷的情況下，經濟體包括泰國 (-5.0%)、香港 (-4.0%)、新加坡 （-3.5%）、日本 （-3.0%）、馬來西亞 （-2.0%） 和澳洲 （- 1.9%） 等的 GDP 萎縮將最為明顯。

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責任編輯：葉泳珊