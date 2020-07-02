美元持續走弱　人幣區間上落

踏入下半年，美元延續弱勢。儘管美國疫情二次爆發風險升溫，一些州份甚至被逼暫緩重啟經濟計劃，市場仍然憧憬疫苗開發，加上政府及央行源源不絕提供刺激政策及流動性，環球股市維持升勢。避險情緒消退，美元持續受壓，黃金則成為環球資金流動性氾濫的受惠者，一度超越每盎司1800美元的關口。

人民幣維持區間波動，在7.06至7.07水平上落。中國通過港區國安法未有觸發市場太大震盪，儘管美國國會進一步通過有關對中國官員實施制裁的法案，中港兩地金融市場仍然穩定。新股熱潮下資金持續流入港元市場，港元續在7.75強方保證左右的水平運行。展望下半年，筆者認為人民幣能在美國大選前維持穩定。之前，特朗普指出中美貿易協議仍然完好無損，似乎在美國大選前，中美雙方無意改動1月中簽訂的首階段協議，上調關稅的威脅未有重臨，有助維持人民幣基本穩定。然而，從美國國會兩黨迅速通過對華制裁法案來看，美國對華立場趨向強硬似乎是兩黨共識，總統大選的結果將不會根本性動搖有關政策，一旦美國對中國實施較為嚴厲的金融制裁，勢將引起金融市場波動，有關風險值得注意。