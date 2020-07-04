【大師兄筆記@iM網欄】從精工到勞力士 我的第一枚：80年代Rolex1665

回想剛開始接觸腕錶的日子，單純抱着見識的心態去找尋一隻不太名貴，但又有代表性的腕錶。接觸腕錶不是為了一步登天，而是想了解更多舊裝腕錶的趣味。我人生第一隻擁有的腕錶不是勞力士，而是來自日本的精工錶, 味道濃且價格相宜，期後開始接觸奧米加這個老品牌，當然還有其它品牌，但品味上、知識上還是很窄，直至機緣巧合下碰上一隻80年代出產的勞力士1655 大橙針，無論在風格或設計上，有種說不出的魔力，一心只想擁有，最終買下。

這枚「1665」其實就是Rolex 1655 Explorer ll，整枚腕錶的運動感很强，加上大橙針設計，相當合我口味，當時以$43,500購入，現在升值了多少沒有計算，但現在回看絕對值得。今時今日，舊裝勞力士是否便宜又親民？也許每個人的想法也不同，購入的原意是單純喜歡，用作投資，還是只是追趕潮流？只有自己才知道。

作者_大師兄簡介：

The Vintage Concept 店長，於90年代尾開始接觸舊裝勞力士，除了在賣舊錶的店鋪觀摩之外，其他資訊都是靠互聯網，雜誌及拍賣行而得知，但舊裝勞力士這門學問實在五花八門，要靠眼光及投入才能領悟，因此希望藉著經驗之談，帶大家進入「舊裝勞」的世界。

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