  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 16:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】開學vs開Bar？哈佛專家：政府只能二選一

環球社會熱點 15:20 2020/07/02

分享：

哈佛全球衛生研究所總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問表示，目前政府要在當下重開酒吧和秋季重開校園之間選擇。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，單日新增確診數字屢創新高。哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問表示，目前政府要在當下重開酒吧和秋季重開校園之間選擇。

【日本疫情】東京急增逾100人染疫 創2個月新高

【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高

哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問，如果州長希望學校在秋天重新開放，則必須現在在他們的社區中容納一定量的冠狀病毒，這首先是暫停或推遲重新開放計劃。

「（州長們）明白現在的選項十分明確，要不在秋天開學，要不現在重開酒吧。我認為越來越多的州長，即使在疫情不嚴重的地方，也意識到我們可犧牲在今個夏天和秋天重開酒吧，來換取準備秋季開學的條件。」

（ “And when they understand the choices in stark terms— schools this fall or bars now — those are your choices … I think more and more governors, even in places that aren't having large outbreaks, are realizing that maybe we can avoid bars in the summer and fall, if that gives us a better shot at getting schools open this fall.” ）

他表示，決定開學與否的條件在於社區病毒數量，勸政府主動出擊，強制民眾佩戴口罩，保持社交距離，增加檢測數目，追踪確診患者傳播鏈等。

【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

【美國疫情】大學生明知染疫 仍參加派對狂歡播毒

明言若9月的病毒水平與現時相若，強行開學，只會令學校成為爆發疫情的地方，而且學生、孩子的感染症狀一般比較輕微，不易察覺，在學校聚會時容易傳染給同學、老師和家長，播率不會比成年人弱。

記者：葉芷樺
 

相關文章

【美國疫情】紐約強制隔離16州旅客 阻州外疫情倒灌
2020/07/01
【美國疫情】紐約強制隔離16州旅客 阻州外疫情倒灌
【疫情焦點】寬限致疫情暴發 世衞籲各國採全面應對措施
今日
【疫情焦點】寬限致疫情暴發 世衞籲各國採全面應對措施
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
今日
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【美國疫情】蘋果再次關閉30家美國商店 股價倒跌
今日
【美國疫情】蘋果再次關閉30家美國商店 股價倒跌
全球二季度減4億個全職工作 美洲形勢尤嚴峻
今日
全球二季度減4億個全職工作 美洲形勢尤嚴峻
疫情 口罩 美國 全球大流行 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【日本疫情】東京急增逾100人染疫 創2個月新高

下一篇文章

【香港自治法案】為何眾議院另立版本 不最快速度制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間16:00）
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨
【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨