【美國疫情】開學vs開Bar？哈佛專家：政府只能二選一

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,單日新增確診數字屢創新高。哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)總監賈阿(Dr. Ashish Jha)周三接受訪問表示,目前政府要在當下重開酒吧和秋季重開校園之間選擇。

哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)總監賈阿(Dr. Ashish Jha)周三接受訪問,如果州長希望學校在秋天重新開放,則必須現在在他們的社區中容納一定量的冠狀病毒,這首先是暫停或推遲重新開放計劃。

「(州長們)明白現在的選項十分明確,要不在秋天開學,要不現在重開酒吧。我認為越來越多的州長,即使在疫情不嚴重的地方,也意識到我們可犧牲在今個夏天和秋天重開酒吧,來換取準備秋季開學的條件。」

( “And when they understand the choices in stark terms— schools this fall or bars now — those are your choices … I think more and more governors, even in places that aren't having large outbreaks, are realizing that maybe we can avoid bars in the summer and fall, if that gives us a better shot at getting schools open this fall.” )