【美國疫情】開學vs開Bar？哈佛專家：政府只能二選一

▲ 哈佛全球衛生研究所總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問表示，目前政府要在當下重開酒吧和秋季重開校園之間選擇。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，單日新增確診數字屢創新高。哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問表示，目前政府要在當下重開酒吧和秋季重開校園之間選擇。

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哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Dr. Ashish Jha）周三接受訪問，如果州長希望學校在秋天重新開放，則必須現在在他們的社區中容納一定量的冠狀病毒，這首先是暫停或推遲重新開放計劃。

「（州長們）明白現在的選項十分明確，要不在秋天開學，要不現在重開酒吧。我認為越來越多的州長，即使在疫情不嚴重的地方，也意識到我們可犧牲在今個夏天和秋天重開酒吧，來換取準備秋季開學的條件。」 （ “And when they understand the choices in stark terms— schools this fall or bars now — those are your choices … I think more and more governors, even in places that aren't having large outbreaks, are realizing that maybe we can avoid bars in the summer and fall, if that gives us a better shot at getting schools open this fall.” ）

他表示，決定開學與否的條件在於社區病毒數量，勸政府主動出擊，強制民眾佩戴口罩，保持社交距離，增加檢測數目，追踪確診患者傳播鏈等。

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明言若9月的病毒水平與現時相若，強行開學，只會令學校成為爆發疫情的地方，而且學生、孩子的感染症狀一般比較輕微，不易察覺，在學校聚會時容易傳染給同學、老師和家長，播率不會比成年人弱。

記者：葉芷樺

