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【港區國安法】中美關係「最黑暗一章」專家稱角力升級

環球政治 15:37 2020/07/02

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有地緣政治專家分析指，中美兩國關係目前已踏入「最黑暗一章」，更指兩國角力很可能因港區國安法而升級。

中美角力持續，港區國安法實施更加劇兩國衝突，美國眾議院更極速通過「香港自治法案」，授權美國政府制裁美方視為「損害一國兩制」的中方官員，及與其交易的銀行。有地緣政治專家分析指，中美兩國關係目前已踏入「最黑暗一章」（darkest chapter），更指出兩國角力很可能因港區國安法而升級。

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【香港自治法案】為何眾議院另立版本 不最快速度制裁

地緣風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）美國地區總監馬里亞諾（Todd Mariano）周四（2日）接受CNBC訪問時表示：

中美角力的升級空間很大。我認為到目前為止，已進入中美關係最黑暗的時期。

（There’s a lot of room for escalation here. I think that it’s, by now, quite clear that we’re in for the darkest chapter yet of U.S.-China relations.）

【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大

【港區國安法】美議員提法案 助港人申請難民身份

香港作為亞洲主要的商業及金融中心，同時與美國有著特殊的貿易關係。隨著中方通過港區國安法加強對香港的控制，華府也開始削減香港的部分特殊待遇。

馬里亞諾分析指，再加上兩國目前在技術及出口方面的舉措增加，他認為這種跡象令人不安，似乎反映中美兩國正從多方面的戰綫作戰鬥。

此外，馬里亞諾認為中國倡議一帶一路發展及在南海的主張，也令中美緊張關係加劇。他更警告，兩國發生如此廣泛的衝突，會破壞兩國決策者解決緊張局勢的能力。

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另外，美國大選將於11月舉行，特朗普（Donald Trump）的選情告急。美國戰略與國際研究中心的高級顧問賴因施(Bill Reinsch)分析指，與民主黨拜登（Joe Biden）相比，中方似乎更樂見特朗普連任。

賴因施表示曾詢問一群在美國經商的中國人，指他們認為特朗普擔任美國總統，對西方國家盟友的傷害，應大於對中國造成的傷害，甚至給予中方發展歐洲等地區的機會，因此寧願特朗普連任。

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責任編輯：何穎兒

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