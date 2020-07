【港區國安法】中美關係「最黑暗一章」專家稱角力升級

▲ 有地緣政治專家分析指,中美兩國關係目前已踏入「最黑暗一章」,更指兩國角力很可能因港區國安法而升級。

中美角力持續,港區國安法實施更加劇兩國衝突,美國眾議院更極速通過「香港自治法案」,授權美國政府制裁美方視為「損害一國兩制」的中方官員,及與其交易的銀行。有地緣政治專家分析指,中美兩國關係目前已踏入「最黑暗一章」(darkest chapter),更指出兩國角力很可能因港區國安法而升級。

地緣風險顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)美國地區總監馬里亞諾(Todd Mariano)周四(2日)接受CNBC訪問時表示:

中美角力的升級空間很大。我認為到目前為止,已進入中美關係最黑暗的時期。

(There’s a lot of room for escalation here. I think that it’s, by now, quite clear that we’re in for the darkest chapter yet of U.S.-China relations.)

香港作為亞洲主要的商業及金融中心,同時與美國有著特殊的貿易關係。隨著中方通過港區國安法加強對香港的控制,華府也開始削減香港的部分特殊待遇。

馬里亞諾分析指,再加上兩國目前在技術及出口方面的舉措增加,他認為這種跡象令人不安,似乎反映中美兩國正從多方面的戰綫作戰鬥。

此外,馬里亞諾認為中國倡議一帶一路發展及在南海的主張,也令中美緊張關係加劇。他更警告,兩國發生如此廣泛的衝突,會破壞兩國決策者解決緊張局勢的能力。

另外,美國大選將於11月舉行,特朗普(Donald Trump)的選情告急。美國戰略與國際研究中心的高級顧問賴因施(Bill Reinsch)分析指,與民主黨拜登(Joe Biden)相比,中方似乎更樂見特朗普連任。

賴因施表示曾詢問一群在美國經商的中國人,指他們認為特朗普擔任美國總統,對西方國家盟友的傷害,應大於對中國造成的傷害,甚至給予中方發展歐洲等地區的機會,因此寧願特朗普連任。

