【跟奶奶學烹飪@iM網欄】天氣熱又嫌汽水無益？　試下滋潤解渴雪梨蘋果水！（內附食譜）

天氣又熱又濕的季節，放工回家累透了，第一時間想洗個澡，然後就賴在梳化嘆罐冰凍汽水，再加埋包薯片，正無？！於是攪得吃飯都無胃口，湯又不願飲。

汽水喝太多容易嗜甜，加冰凍飲壞處更多，越喝越口渴。「汽水無益」 人人都知，但天氣炎熱有甚麼代替呢？

不妨試試煲這個雪梨蘋果水，滋潤解渴凍熱皆宜。

【雪梨蘋果水】4人份量

材料:

雪梨 6個

蘋果 1個

#南北杏 適量

無花果 4粒

果皮 4塊

水 8碗

做法:

1. 雪梨洗淨去籽，不用去皮

2. 蘋果洗淨去籽去皮

3. 無花果洗淨切半，南北杏洗淨

3. 果皮沖水後浸軟，水留用

4. 8碗水滾起後加入所有材料

5. 轉中小火煲30分鐘，熄火後不要開蓋，焗30分鐘即可

#奶奶教落:

1. 南杏、北杏點樣分？

相比之下，南杏較北杏大粒、較厚身。

南杏又叫甜杏，性平無毒，有滋潤效果但藥性不大，可以用於甜品或甜湯。北杏又叫苦杏，有藥性，主治化痰止咳平喘。不過大家亦不需太擔心，

成人一日生食不可超過10克（30-50粒）北杏，服食過多就可使人致命。只要控制好數量及用正確地煮熟，使用北杏是有益無害的。

2. 南北杏經常合併煲湯，比例應如何？

多數奶奶會買3両南北杏用小樽混合儲存備用，買的時候比例2:1，2両南杏配1両北杏。煲湯的時候就隨意加入一少撮即可。

香港濕氣重，身體容易疲勞，下星期再同大家分享奶奶第二必備健脾袪濕湯水。

#飯可以唔煮湯唔可以懶煲

作者_悠媽Joey簡介： 做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。

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