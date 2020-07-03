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【廚心而髮@iM網欄】如何分別和牛種類？？ 日本和牛等級入門

名人薈萃 08:32 2020/07/03

分享：

髮型師轉營做急凍生意！我是Wyman，自小鍾意藝術創作，所以畢業後從事髮型行業，一做就十幾年， 現年38歲的我，沒想過會轉型做急凍肉食生意，在機緣巧合下，有個機會又想在40歲前創業，膽粗粗衝出去，放下做了十幾年的髮型師經歷，衝出去重新來過，從來沒有接觸過急凍食品生意的我，由零開始去學，去試、去做，現在開業三年，尚算有點成績，不敢說非常好，只可以繼續學習繼續進步，對我來說，最難是要學識放低，重新去學！

經營一門生意，好多數字問題、機器銷售模式、市場定位……做髮型師之前，從來沒想過，只從藝術方面去想，直至現在創業做一門生意，令我變化很大，未來我會借此平台，慢慢同大家分享我個人創業的經歷，今次為大家講解一下， 日本和牛、澳洲和牛、美國和牛的分別。

和牛兩個字大家都不會陌生，有幾多個等級？幾多個國家出產？大家又知不知道？由《廚心而髮》一一帶比大家，如何分別和牛的種類？最多人知道的是日本和牛，美國和牛、澳洲和牛三大品種。

飛驒牛

和牛顧名思義是日本牛肉，叫得和牛，日本國內生產的牛肉品質保證不用多講，一定優質。日本國內地區出產分別有：神戶和牛，佐賀和牛，高山飛驒牛，鹿兒島，松阪和牛，近江和牛.......等。

【三大頂級和牛】
松阪牛（MATSUSAKA USHI）：肉質細膩，霜降花紋最豐富
神戶肉 （KOBE BEEF）：評級制度最嚴格，近乎沒有出口
近江牛（OMI GYU）：首先品牌化的和牛

和牛分別有4個品種：1.黑毛和種（Kuroge wagyu）。2.紅毛和種（Algae wagyu）。3.無角和種（Mukaku wagyu）。4.日本短角和種（Tankaku wagyu）

首先講解黑毛和種：從頭到腳包括角都是黑色的，相比起其他品種，油花特別顯著的大理石紋，佔日本90%，人們所最認識嘅神戶牛、松阪牛、近江牛、飛驒牛，頭五名都屬於黑毛和種。

松阪牛

紅毛和種：多採用放牧養殖，身體高大又不僅次於黑毛和種，皮下脂肪厚肉質較粗，所以肉質偏瘦，牛尾比較濃郁。

無國和種：日本山口縣龍間牛，與英國牛種雜交，皮下脂肪厚，幾乎沒有油花 ，曾一度瀕臨滅種，現時每年得幾十隻，產量相當稀少。

日本短角：從北方西伯利亞童蒙古而來，牛種耐寒能力非常出色，成長速度快 ，皮下脂肪非常厚，好少有花，但牛味本身非常突出。日本短角佔全日本和牛中比例不夠1%。

等級方面：日本高質和牛，油花較其他品種牛肉多，大師上等級分為A 、B、C級，等級由1去到5，有花越靚，等級越高。

食法：和牛有好多種食法，較受歡迎有鐵板燒，涮涮鍋、壽喜燒等，亦都可以西式煮法，炭火燒烤，韓燒，厚切，煎扒，熱半生熟為最佳！

作者Wyman簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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撰文 : Wyman、編輯：邊婕

欄名 : 廚心而髮

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