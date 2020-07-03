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【裝修攻略@iM網欄】裝修戶主需要扮演的五個角色

名人薈萃 08:02 2020/07/03

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Week 5: 裝修戶主需要扮演的五個角色

有人期望花費六位數字裝修，不應該再需要努力「做足功課」。不少戶主問：「你介紹間好既裝修公司俾我咪得囉！」事實卻不是這樣。

從法律角度去看，裝修公司的角色，只是完成報價單上的項目，並不包括以下戶主需要扮演的角色：

(1) 了解自己：透過觀察生活和衡量預算，判斷自己實際裝修需要

- 你的需要只有你才知道。事實上，你的一念之差會大大影響裝修的預算和成果。裝修公司絕不能代表你提出需求。

(2)制訂預算：按自己心態和需要，訂立具體細緻的裝修預算

- 裝修公司提供工程或設計的報價服務，但物料、傢俬、電器、家居服務的費用則不是公司的責任。不訂立預算很容易因不了解即將來臨的駛費項目而虎頭蛇尾，覺得預算「唔見駛」等等。

(3)選擇公司：走訪、比較、篩選裝修設計公司或平台

- 裝修公司不能代你選擇裝修公司。你必須了解自己重視什麼、打算在工程過程中扮演什麼角色，再挑選與自己需求匹配的公司，比較報價單及條款，提出項目增減。

(4) 認識建材：行走網上及實體店舖，掌握基本建材類型及喜好

-裝修決策項目數以百計。每一個決定都可以令你的生活質素長遠提升。奈何我們都沒有那麼廣泛的工程和產品知識。因此，抽時間在最重要的項目上做足功課是十分重要的。

(5) 溝通修訂：參與裝修過程的溝通和決策

- 戶主需要花時間進行決策、檢查和修改。單單是傢俬圖，有要求的戶主就要做好花大量時間進行溝通和修改的準備。

要勝任每個角色，戶主都需要跨領域的高度智慧和廣泛知識，殊不容易。這也是為什麼市面上不乏有協助裝修準備的課程裝修顧問等服務。

筆者建議戶主在裝修半年前，開始吸收具質素和可靠的裝修資訊，同時提早接觸可考慮的裝修公司，並預留充足的時間參觀完工單位。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕

欄名 : 裝修攻略

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