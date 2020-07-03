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【公關港故事@iM網欄】5月失業率增至5.9%　香港網購與商場轉型

名人薈萃 07:32 2020/07/03

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近年來，網購體驗、智能零售、無人商店等等的概念方興未艾，在疫情的影響下，過去數個月人們減少了出門，加快了網購、外賣平台等的發展，當中 HKTV Mall 早前公佈4月的營運數據，該月訂單總商品交易額高達4.92億元，按年大升156.3%，走勢亮麗。但傳統零售行業對於香港的經濟發展仍然舉足輕重，養活了不少家庭，在這個新時勢下，他們又能夠如何走下去呢？

 

在政府剛公佈的數字裡面，我們看到5月份失業率增至5.9%，就業不足率亦升至3.5%，為17年來的高位，情況讓人憂心。與時同時，與消費及旅遊相關行業合計的失業率早前更急升至9%，創逾15年新高。

 

要支持零售業走下去，短期的租金支援只能支撐一時，推動數碼轉型固然是長遠的策略，但卻困難重重，難以解決短期的糊口需要。在這個情況下，如何刺激消費和提升消費體驗就是一大學問。在疫情放緩下，各大商場可謂各出奇謀，有的推出消費獎賞、抽獎，更有商場推出網上直播代購，可謂無所不用其極。作為本港經濟支柱之一，零售業的重要性舉足輕重，在網購以外，如何透過融合科技與實體零售的體驗，相信是未來香港零售業發展的一大方向。

 

發展社區旅遊　創造新的價值定位

 

在疫情的影響下，旅遊業首當其衝，多年來依靠「自由行」旅客的模式亦因為封關而大受影響，正如港大微生物學系講座教授袁國勇所說，在有效藥物出現前，新型肺炎疫情難以完結，我們都要有心理準備長期防疫。

 

旅遊業作為一個「外向型」的行業，在疫情的影響下，過去賴以維生的營運模式將會有大幅度的改變，過往自由行繁盛的情況在短期內也只會一去不返。其實，早在疫情爆前之前，香港旅遊業已面對不少結構性的問題，最主要的問題是其低廉的定位。不論是外遊還是入境市場，以價格取勝的策略，對於業界卻多為旺丁多於旺財，收益率卻連年下降，社區層面而言，大量吸納遊客也吃不消，這並不是業界未來的生存之道。

 

要扭轉這個困局，需要多管齊下的措施，當中發展本地深度遊與社區旅遊就是其中一個可行的出路。例如丹麥官方旅遊推廣機構 Wonderful Copenhagen 公佈了2020年發展策略，指明希望加強旅客與社區的連結，鼓勵業界夥伴及社區內的居民共同創造可持續及長遠的價值。

 

反觀香港，在傳統的旅遊景點以外，我們又能如何推動社區旅遊，創新新的價值定位呢？我們其實也有不少社區旅遊的寶藏，除了大家耳目一新的灣仔藍屋一帶，又例如從文英街、佐敦道碼頭一帶到西九海濱的新發展區，由舊到新，不少社區故事都匯聚在這舊城新區，都不失為香港未來發展社區創意旅遊的好地方。

 

作者_張嘉晉簡介：

公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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撰文 : 張嘉晉、編輯：邊婕

欄名 : 公關港故事

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