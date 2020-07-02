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【疫市營商】新世界「波鞋街」商場聯乘活動　 夥內外商戶吸客

商業 18:30 2020/07/02

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是次新冠肺炎疫情改變了民眾的消費，甚至是工作及生活習慣，新世界旗下位於旺角「波鞋街」的商場The Forest，亦將因應新趨勢策劃活動如瑜伽及健康飲食等題材。

新冠肺炎疫情雖漸趨緩和，但本港零售市道經歷前所未有的挑戰，縱使是處位核心旅遊地帶及購物熱點的旺角「波鞋街」亦沒有例外。在遊客、生意皆大減，經濟低迷的境況下，新世界發展助理總經理劉家駿表示，要推動新世界旗下位於波鞋街的商場The Forest的業務，就要以一系列期間限定的特色項目、夥拍租戶及場外商戶推出優惠等的「雙贏方案」，逆市催谷消費。

其中在上月初，就因應市民對口罩的需求及可重用布口罩的關注度大增，夥拍社企裳樂匯坊（Sew On Studio）合作舉辦期間限定的創意布口罩展覽，並與波鞋街一帶商戶合作，推出換領特色布口罩計劃，同時為商場業務帶來新嘗試。

The Forest聯乘活動 生意人流升

他透露，在該為期兩星期的展覽聯乘換領優惠活動期間內，The Forest人流增長了20%，以及帶來了接近100萬生意，生意與人流增幅相若。他表示：

有些租戶除了在The Forest設有商店外，也有街舖。是次也有借助地標自身的特色，延伸客戶網絡至整個波鞋街，效果亦不錯。

所以於籌備下階段逆市谷消費的項目時，集團將繼續沿用類似的合作方式。

未來亦仍然會舉辦不同的項目如戶外活動、環保、健康等，以吸引志趣相投的消費者為核心策略。如早前舉辦該布口罩展覽時，亦有考慮到有助宣傳環保概念、支持二度就業婦女及年輕設計師的社企，冀能創造共享價值。

以具有特色、意義的展覽及推廣優惠，雙軌並行，希望可以互惠互利，做番大個餅。

新世界發展助理總經理劉家駿表示，未來冀舉辦與戶外活動、環保等相關的展覽及優惠項目，催谷逆市消費。（受訪者提供圖片）

策劃活動題材 或推瑜伽健康飲食

是次新冠肺炎疫情改變了民眾的消費，甚至是工作及生活習慣，劉家駿分享指，The Forest的業務發展方向亦因而改變。所以在策劃未來活動時，就因應大家早前在家工作下，大眾更關注健康飲食、家居抗疫運動等，希望推出有關活動作新嘗試。

他留意到時下消費轉型，愈來愈多人傾向於購買運動用品、服飾，所以亦會留意新趨勢策劃活動。他舉例指，瑜伽及健康飲食也是可以考慮的新方案題材。

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與本地運動機構 辦夏季推廣

此外，將於本月至9月期間，與多間本地運動機構合作，於商場的多用途運動場舉辦夏季活動，如滑浪風帆、輪椅羽毛球、劍擊及滑板等的運動體驗活動。

他又透露，未來亦希望推廣一些較少人認識的運動如硬地滾球，以及舉辦支持殘疾運動員的活動，期望在暑期內推出。

現時該商場亦有與不同的香港運動員及體育總會合作，策劃本地運動員的相展《我們的WFH》，記錄他們疫情期間在家工作及訓練的日子，藉此鼓勵大眾釋出正能量；並以出售作品作慈善用途，冀獲得更多關注。（The Forest HK 官網截圖）

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fb上載影片＋玩遊戲 增互動

雖然有不少體壇盛事如東京奧運、歐洲足球錦標賽等都須延至明年舉行，惟隨疫情放緩，部分國家的足球聯賽、NBA等都已初步安排今季餘下的賽程。他表示，將計劃因應每期的本地或國際體育盛事，舉辦具吸引力的展覽活動、講座等，帶動商場人流。

如今年初就有在其Facebook社交專頁上，推出一系列的戶外活動包括：親子行山、攀登、野外定向等的影片，配合玩遊戲贏獎品活動，增加與潛在客戶的互動。

其中就有請來越野及定向運動員吳俊霆拍片介紹野外定向基本知識，同時推出玩遊戲贏獎品活動，吸引關注。（受訪者提供圖片）（受訪者提供圖片）

記者：張寶燕

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