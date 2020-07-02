【中國平安】平保馬明哲退任CEO　摩通：盼新管理層進一步提高股息回報

▲ 摩根大通形容馬明哲辭任CEO「並不是新聞」，但就預期新管理層會採取策略提高股東回報，包括進一步增派股息。(資料圖片)

平保 （02318） 創辦人馬明哲辭任首席執行官，保留擔任董事長。券商陸續就人事變動表態，一致認為今次人事變動對業務並無重大變動，市場亦早有相關預期。摩根大通更形容其辭任「並不是新聞」，但就預期新管理層會採取策略提高股東回報，包括進一步增派股息。

馬明哲退任、由集團首席財務官姚波出任聯席首席執行官，平保股價今日造好，最新報80.05元，暫為全日最高位，成交33.15億元。

券商摩根士丹利發報告指，今次任命對平保的業務策略及文化均無重大影響，特別是馬明哲將會保留集團董事長職務，繼續帶領集團至少10年。該行維持對平保增持評級及目標價94元。

摩通同樣指出，任命並不代表馬明哲退休，雖然對平保現階段宣布有關變動感到驚訝，但其實平保自2018年已採用3名聯席首席執行官制度，而且隨着平保去年場起轉採可持續發展，董事會及管理團隊「分家」亦是預期之內。

對於姚波加入成為新任聯席首席執行官，摩通指對方本身就具有充足的管理經驗，但就期望新管理團隊會爭取更好的股東回報，包括進一步提高股息。

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