【港股追蹤】爭住創新高　大行睇騰訊見600元？

港股午後延續早市升勢，最多升超過500點，藍籌股普遍上升，內房板塊走勢特別強勁，除此之外，騰訊控股（00700）及港交所（00388）兩隻強勢股繼續展現火車頭本色，齊齊創出歷史高位，截至下午2時30分，騰訊升超過3%，高見515元，港交所則升4%，高見343.4元。

騰訊升勢確實有利好消息帶動，調查機構Sensor Tower公布，上半年騰訊旗下《PUBG MOBILE》及《王者榮耀》全球收入，分別達13億美元及10億美元，即是為公司帶來接近180億港元收入，前者更在全球新手機遊戲下載量中排名第一，自然屬好消息。

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法巴最新研究報告指，騰訊《王者榮耀》5月份表現好過預期，加上其他熱門遊戲陸續出爐，認為公司遊戲收入被低估，故上調其綫上遊戲銷售增長預測，調整過後，認為股價合理估值可望上升30%，至597元，以現價計算，仍有約15%潛在升幅。

至於港交所，上半年累積升幅達30%，惟近月成交持續上升，今日（2日）未到3時，成交金額已突破1,300億元，市場氣氛繼續活躍，加上新股潮持續，也有利港交所股價繼續造好。

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