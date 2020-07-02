  • 33°C
香港時間 : 2020702日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】爭住創新高　大行睇騰訊見600元？

股樓投資 14:53 2020/07/02

分享：

港股午後延續早市升勢，最多升超過500點，藍籌股普遍上升，內房板塊走勢特別強勁，除此之外，騰訊控股（00700）及港交所（00388）兩隻強勢股繼續展現火車頭本色，齊齊創出歷史高位，截至下午2時30分，騰訊升超過3%，高見515元，港交所則升4%，高見343.4元。

騰訊升勢確實有利好消息帶動，調查機構Sensor Tower公布，上半年騰訊旗下《PUBG MOBILE》及《王者榮耀》全球收入，分別達13億美元及10億美元，即是為公司帶來接近180億港元收入，前者更在全球新手機遊戲下載量中排名第一，自然屬好消息。

相關新聞：【新股IPO】市傳海普瑞藥業（新上市編號：09989）擬下限定價

法巴最新研究報告指，騰訊《王者榮耀》5月份表現好過預期，加上其他熱門遊戲陸續出爐，認為公司遊戲收入被低估，故上調其綫上遊戲銷售增長預測，調整過後，認為股價合理估值可望上升30%，至597元，以現價計算，仍有約15%潛在升幅。

至於港交所，上半年累積升幅達30%，惟近月成交持續上升，今日（2日）未到3時，成交金額已突破1,300億元，市場氣氛繼續活躍，加上新股潮持續，也有利港交所股價繼續造好。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【新股IPO】物管股金科智慧服務遞上市申請　傳集資39億元
今日
【新股IPO】物管股金科智慧服務遞上市申請　傳集資39億元
【新股IPO】市傳海普瑞藥業（新上市編號：09989）擬下限定價
今日
【新股IPO】市傳海普瑞藥業（新上市編號：09989）擬下限定價
【港股開市】下半年首日恒指高開　惟暫未宜開心得太早
今日
【港股開市】下半年首日恒指高開　惟暫未宜開心得太早
【港股追蹤】澳門賭收低處未算低　6月按年跌97%創疫情新低
今日
【港股追蹤】澳門賭收低處未算低　6月按年跌97%創疫情新低
【港股追蹤】56款國產遊戲獲發版號 呢3間公司榜上有名
今日
【港股追蹤】56款國產遊戲獲發版號 呢3間公司榜上有名
騰訊控股（00700） 香港股票

下一篇文章

【新股IPO】再鼎擬赴港第二上市　為生物科技中概股打響頭炮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【一名經人】羅家聰：下一個香港
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (一)
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【股樓專欄】樓價不跌反升之謎
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔